Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многих

Кошки часто касаются лапой лица хозяина не просто так. Эксперты объяснили, как распознать любовь, заботу или просьбу о внимании.

Почему кот касается лапой лица человека — как кошки проявляют любовь

О чем идет речь в материале:

Почему кот касается лапой лица

Как кошки проявляют любовь

Многие владельцы кошек замечали, как питомец нежно касается лапой лица хозяина. Такое поведение часто вызывает умиление, но на самом деле за ним могут стоять разные причины — от проявления любви до желания привлечь внимание. Эксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что означает этот жест и как правильно понимать сигналы домашнего питомца.

Почему кот касается человека лапой

Специалисты отмечают, что очень часто кошки таким образом демонстрируют привязанность к человеку. Особенно это заметно, если животное при этом мурлычет или прищуривает глаза.

"Часто это способ ответить на вашу любовь. Если он при этом мурлычет или полузакрывает глаза, это означает, что он счастлив и расслаблен рядом с вами. Это явный признак привязанности", — объясняют эксперты.

Такое поведение свидетельствует о том, что кот чувствует себя в безопасности рядом с хозяином и доверяет ему.

Кот касается лица лапой: что это значит

Иногда домашний питомец может касаться человека лапой просто из-за желания получить внимание. Причины могут быть самыми разными — от голода до потребности в общении.

"Может быть и так, что он просто хочет вашего внимания. Возможно, он голоден, хочет, чтобы вы открыли дверь, или просто стремится к общению", — отмечают специалисты.

Эксперты советуют обращать внимание на обстоятельства и поведение животного. Если кот активно мяукает или ведет вас к миске или дверям, скорее всего, он пытается сообщить о конкретной потребности.

Почему кошка будит хозяина лапой

Многие кошки любят прикасаться к лицу человека именно утром или во время сна хозяина. В большинстве случаев это попытка разбудить человека.

"Если она делает это, когда вы спите, вероятно, она хочет, чтобы вы проснулись, хотя она также может защищать вас, поскольку считает вас частью семьи", — объясняют специалисты.

Так животное может просить еду, внимание или просто стремиться убедиться, что с хозяином все в порядке.

Почему кот метит человека лапой

Эксперты Animal Wised отмечают, что кошки могут прикасаться к человеку лапами еще и из-за природного инстинкта обозначения территории.

"У кошек на лапах есть железы, выделяющие феромоны, поэтому, касаясь вас, они идентифицируют вас как часть своей социальной группы", — объясняют эксперты.

Именно поэтому такой жест может означать, что кот воспринимает хозяина как члена своей семьи и чувствует себя рядом комфортно.

Кошка касается лапой и зовет поиграть

Иногда прикосновения лапой сопровождаются активным поведением — прыжками, беготней или игривыми движениями.

"Если она энергично касается вашего лица и ведет себя активно, возможно, она приглашает вас поиграть", — отмечают специалисты.

В таких случаях эксперты советуют уделить питомцу немного времени для игры, ведь это помогает животному тратить энергию и поддерживать эмоциональный контакт с человеком.

Как понять поведение кошки

Специалисты подчеркивают, что главное — внимательно наблюдать за языком тела и общим поведением домашнего питомца.

"Наблюдайте за языком тела, чтобы узнать наверняка", — советуют эксперты.

Также важно уважать границы животного.

"И имейте в виду: если они делают это, а потом отстраняются, возможно, они просят о пространстве. Научитесь распознавать их границы, чтобы не создавать им дискомфорта", — заключают специалисты.

Эксперты добавляют, что в большинстве случаев прикосновения лапой — это способ общения кошки с человеком.

"Короче говоря, когда ваша кошка касается вашего лица, она общается с вами. Главное — наблюдать за контекстом и поведением", — резюмируют эксперты.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

