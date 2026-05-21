Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многих

Юрий Берендий
21 мая 2026, 18:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кошки часто касаются лапой лица хозяина не просто так. Эксперты объяснили, как распознать любовь, заботу или просьбу о внимании.
Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многих
Почему кот касается лапой лица человека — как кошки проявляют любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот касается лапой лица
  • Как кошки проявляют любовь

Многие владельцы кошек замечали, как питомец нежно касается лапой лица хозяина. Такое поведение часто вызывает умиление, но на самом деле за ним могут стоять разные причины — от проявления любви до желания привлечь внимание. Эксперты проекта Animal Wised в видео на YouTube объяснили, что означает этот жест и как правильно понимать сигналы домашнего питомца.

Главред выяснил, почему кот тянется к лицу.

видео дня

Почему кот касается человека лапой

Специалисты отмечают, что очень часто кошки таким образом демонстрируют привязанность к человеку. Особенно это заметно, если животное при этом мурлычет или прищуривает глаза.

"Часто это способ ответить на вашу любовь. Если он при этом мурлычет или полузакрывает глаза, это означает, что он счастлив и расслаблен рядом с вами. Это явный признак привязанности", — объясняют эксперты.

Такое поведение свидетельствует о том, что кот чувствует себя в безопасности рядом с хозяином и доверяет ему.

Кот касается лица лапой: что это значит

Иногда домашний питомец может касаться человека лапой просто из-за желания получить внимание. Причины могут быть самыми разными — от голода до потребности в общении.

"Может быть и так, что он просто хочет вашего внимания. Возможно, он голоден, хочет, чтобы вы открыли дверь, или просто стремится к общению", — отмечают специалисты.

Эксперты советуют обращать внимание на обстоятельства и поведение животного. Если кот активно мяукает или ведет вас к миске или дверям, скорее всего, он пытается сообщить о конкретной потребности.

Почему кошка будит хозяина лапой

Многие кошки любят прикасаться к лицу человека именно утром или во время сна хозяина. В большинстве случаев это попытка разбудить человека.

"Если она делает это, когда вы спите, вероятно, она хочет, чтобы вы проснулись, хотя она также может защищать вас, поскольку считает вас частью семьи", — объясняют специалисты.

Так животное может просить еду, внимание или просто стремиться убедиться, что с хозяином все в порядке.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Почему кот метит человека лапой

Эксперты Animal Wised отмечают, что кошки могут прикасаться к человеку лапами еще и из-за природного инстинкта обозначения территории.

"У кошек на лапах есть железы, выделяющие феромоны, поэтому, касаясь вас, они идентифицируют вас как часть своей социальной группы", — объясняют эксперты.

Именно поэтому такой жест может означать, что кот воспринимает хозяина как члена своей семьи и чувствует себя рядом комфортно.

Смотрите видео о том, почему кот касается лица человека:

Кошка касается лапой и зовет поиграть

Иногда прикосновения лапой сопровождаются активным поведением — прыжками, беготней или игривыми движениями.

"Если она энергично касается вашего лица и ведет себя активно, возможно, она приглашает вас поиграть", — отмечают специалисты.

В таких случаях эксперты советуют уделить питомцу немного времени для игры, ведь это помогает животному тратить энергию и поддерживать эмоциональный контакт с человеком.

Как понять поведение кошки

Специалисты подчеркивают, что главное — внимательно наблюдать за языком тела и общим поведением домашнего питомца.

"Наблюдайте за языком тела, чтобы узнать наверняка", — советуют эксперты.

Также важно уважать границы животного.

"И имейте в виду: если они делают это, а потом отстраняются, возможно, они просят о пространстве. Научитесь распознавать их границы, чтобы не создавать им дискомфорта", — заключают специалисты.

Эксперты добавляют, что в большинстве случаев прикосновения лапой — это способ общения кошки с человеком.

"Короче говоря, когда ваша кошка касается вашего лица, она общается с вами. Главное — наблюдать за контекстом и поведением", — резюмируют эксперты.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:33Фронт
Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:22Мир
Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в наушниках за 23 с

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Карты Таро показали опасный период для одного знака: Таро-прогноз на июнь 2026

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Гороскоп на завтра, 22 мая: Львам — разочарование, Рыбам — прибыль

Последние новости

21:02

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

20:33

Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

20:15

Черная плесень пропадет моментально: раскрыт секрет одного простого средстваВидео

20:06

Секрет садовника короля Чарльза: какое простое удобрение заставит цветы цвести

20:03

Какие люди имеют сильного ангела-хранителя: месяцы рождения с особой защитой

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:43

Уже не в июле: когда Ивана Купала в 2026 году

19:37

Собрали более 1700 реликвий: на Львовщине установили уникальный рекорд УкраиныФото

19:26

Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войнуВидео

19:25

Есть ли угроза 16 часов без электроэнергии: тревожный прогноз новых отключений

Реклама
19:16

Почти исчезло в 90-х — какое известное женское имя снова стало модным в Украине

19:10

Визит Путина в Китай провалился: Невзлин рассказал, что показали переговоры с Симнение

19:01

Какие украинские фамилии имеют клеймо изгнанника: они сохранились до наших дней

18:58

Почему кот касается лапой лица человека: настоящая причина удивит многихВидео

18:47

"Мати" или "матір": языковед объяснила, в чём разницаВидео

18:47

Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной дачеВидео

18:46

"Хорошая новость" для Украины: эксперт назвал, что снизит цену на нефтьВидео

18:41

Свириденко блокирует увольнение Болоховца вопреки позиции Зеленского, – Маландий

18:23

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Ровно: какова ситуация в других городах

18:22

Визит Лукашенко в Украину для переговоров — у Зеленского сделали громкое заявление

18:11

Нужно ли пасынкувать арбузы и дыни: правила ухода за бахчевыми культурами

Реклама
18:01

Почему лук массово гниет: один народный способ может спасти грядкуВидео

17:56

Миллиардеры могут знать о конце света раньше остальных и готовятся

17:44

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

17:44

Число раненых растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

17:28

Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

17:27

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

17:24

Украинцы платят на 50% больше за аренду: где подорожали квартиры

17:16

Кому больше всего везет в жизни: 4 даты рождения с мощной энергетикой

17:12

Что надеть маме на выпускной 2026: секреты стилистов для статусного образа

17:05

Мужчина решил проверить мусор возле секонд-хенда и не пожалел

16:51

Кабачки можно будет собирать ведрами: главный секрет обильного урожаяВидео

16:47

"Мы должны властвовать над россиянами": Буданов сделал громкое заявление об истории Украины

16:38

Наступление с севера: Ступак раскрыл, есть ли угроза для Киева и чем это обернется для РБ

16:23

Почему не стоит стирать утром — народные приметы и логические причины

16:11

"Вырыл себе землянку": известный композитор пострадал от обстрела армии РФ

16:07

В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

15:58

Россия изменила цели войны против Украины: Буданов назвал новые условия РФ для мира

15:53

СБУ "поджарила" кучу россиян: Зеленский показал кадры удара по ФСБВидео

15:40

Тест по ПДД, который "валит" многих на экзамене: можно ли обогнать тракторВидео

15:37

Новый курс валют на 22 мая: что изменится

Реклама
15:25

Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

15:21

Сильные грозовые дожди обрушатся на Украину: какие регионы будут плавать

15:13

Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозойВидео

15:09

"Я вернулась в Украину": экс-"ВИА Гра" Бушмина сообщила о тяжелом расставании

14:56

Проверенный способ защиты от клещей: какой предмет нужно взять из домаВидео

14:52

ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

14:51

Пенсионерку перепутали с молодой моделью и не поверили в ее возрастВидео

14:26

Российские НПЗ под прицелом: Зеленский показал последствия ударов по РФВидео

14:15

Оригинальный завтрак за считанные минуты: рецепт оладий с начинкой

14:14

"ВишивАнка" или "вишИванка" - как сказать правильно: ответ удивит многих

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять