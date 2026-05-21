ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

Попытки противника исправить ситуацию заканчиваются неудачами.

Ситуация на фронте в Харьковской области изменилась к лучшему

Что сообщил Трегубов:

Оккупантов в Харьковской области оттеснили к линии государственной границы

Враг теряет контроль над украинскими населенными пунктами

Армии РФ не удается проникнуть в Купянск

Силы обороны Украины прижали армию страны-агрессора России к границе на Великобурлукском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, на указанном направлении ситуация улучшилась для украинских военных. Оккупанты, фактически, оттеснены к государственной границе и за последний месяц враг уже потерял там два населенных пункта.

"Великобурлуцкое направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад", — отметил военный.

В то же время на Купянском направлении вражеская армия продолжает давить на ВСУ и на восточном берегу предпринимает попытки проникнуть к северу от города. Но пока успехов у противника нет.

Купянск

"Они сейчас неэффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько "недобитых" в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда проникнуть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад", — добавил Трегубов.

ВСУ пошли вперед сразу на нескольких направлениях — данные аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, последние несколько недель ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрдействия, возвращая контроль над отдельными населенными пунктами и позициями.

В частности, украинские силы недавно продвинулись в районе Константиновки, в то время как российские войска продолжают попытки проникновения в город. Геолокационные видео свидетельствуют о продвижении украинских подразделений на северо-западе Иванополья, а также в центральной и восточной частях Константиновки.

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины вернули под контроль Одрадное и его окрестности в Харьковской области. Военные нанесли противнику огневой удар и выбили его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет.

Накануне стало известно, что, несмотря на заявления российского командования о якобы полном захвате Волчанска, бои за город продолжаются и по состоянию на середину мая 2026 года украинские военные продолжают удерживать позиции в населенном пункте.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

