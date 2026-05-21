ВСУ изменили ситуацию на важном направлении фронта – россиян прижали

Что сообщил Трегубов:
- Оккупантов в Харьковской области оттеснили к линии государственной границы
- Враг теряет контроль над украинскими населенными пунктами
- Армии РФ не удается проникнуть в Купянск
Силы обороны Украины прижали армию страны-агрессора России к границе на Великобурлукском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, на указанном направлении ситуация улучшилась для украинских военных. Оккупанты, фактически, оттеснены к государственной границе и за последний месяц враг уже потерял там два населенных пункта.
"Великобурлуцкое направление вернулось к тому формату, который был где-то год назад", — отметил военный.
В то же время на Купянском направлении вражеская армия продолжает давить на ВСУ и на восточном берегу предпринимает попытки проникнуть к северу от города. Но пока успехов у противника нет.
"Они сейчас неэффективны, не доходят до города, но, к сожалению, несколько "недобитых" в самом городе еще есть, так же, как и некоторые лица, которые успели туда проникнуть, инфильтрировавшись через трубу где-то месяц назад", — добавил Трегубов.
ВСУ пошли вперед сразу на нескольких направлениях — данные аналитиков
Главред писал, что по данным аналитиков ISW, последние несколько недель ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрдействия, возвращая контроль над отдельными населенными пунктами и позициями.
В частности, украинские силы недавно продвинулись в районе Константиновки, в то время как российские войска продолжают попытки проникновения в город. Геолокационные видео свидетельствуют о продвижении украинских подразделений на северо-западе Иванополья, а также в центральной и восточной частях Константиновки.
Ситуация в Харьковской области — последние новости
Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины вернули под контроль Одрадное и его окрестности в Харьковской области. Военные нанесли противнику огневой удар и выбили его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.
Ранее сообщалось, что российское военное командование пятый месяц подряд распространяет ложные заявления о ситуации на Купянском направлении, создавая иллюзию наступления там, где его фактически нет.
Накануне стало известно, что, несмотря на заявления российского командования о якобы полном захвате Волчанска, бои за город продолжаются и по состоянию на середину мая 2026 года украинские военные продолжают удерживать позиции в населенном пункте.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
