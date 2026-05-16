В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

Силы обороны продолжают удерживать позиции в Волчанске, несмотря на постоянные штурмы и попытки войск РФ продвинуться вглубь города, отметил Харьковский.

https://glavred.info/front/v-rossii-zayavili-o-polnoy-okkupacii-vochanska-kakova-situaciya-na-samom-dele-10765349.html Ссылка скопирована

В России заявили о полной оккупации Вочанска — какова ситуация в городе / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Украинские воины удерживают позиции и сражаются за Волчанск

Командиры РФ лгут Путину о якобы взятии населенного пункта

Несмотря на заявления российского командования о якобы полном захвате Волчанска, бои за город продолжаются и по состоянию на середину мая 2026 года украинские военные продолжают удерживать позиции в населенном пункте. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

"На данный момент украинские военные остаются в Волчанске. Наши позиции в самом городе сохраняются до сих пор. Да, враг иногда продвигается, иногда вклинивается в нашу оборону, осуществляет инфильтрацию. Однако наши военные – большое им спасибо – удерживают Волчанск, сражаются за него и сохраняют присутствие на улицах города", – рассказал он. видео дня

По словам Харьковского, в Волчанске уже не осталось гражданских жителей, поскольку город полностью разрушен и находиться там невозможно. В то же время в нескольких километрах от города еще остаются несколько пожилых людей, которые отказываются эвакуироваться. Украинские военные периодически замечают их перемещения между разными местами.

Он также подтвердил, что российское командование, вероятно, пытается подстроить реальную ситуацию под ранее озвученные доклады о якобы захвате Волчанска. Полицейский согласился с тезисом о том, что российские командиры не могут признать перед Владимиром Путиным, что предоставили ложную информацию.

Волчанск / Инфографика: Главред

Восстановление разрушенных Россией городов — последние новости по теме

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что РФ не планирует восстанавливать разрушенные оккупированные города, поскольку не имеет для этого ни ресурсов, ни бюджета. По его словам, максимумом могут стать "потемкинские деревни" для российской пропаганды. Эксперт также предупредил о дальнейшем превращении захваченных территорий в города-призраки.

Как ранее сообщал Главред, экономист Владимир Милов объяснял, что оккупированные территории Донбасса становятся финансовым бременем для России из-за санкций, бегства населения и отсутствия инвесторов. Он подчеркивал, что даже российский бизнес не готов вкладывать средства в регионы вблизи фронта из-за постоянной угрозы ударов и разрушений.

Отметим — полковник запаса ВСУ Роман Свитан ранее заявлял, что восстановление деоккупированных городов будет зависеть от будущей стратегии развития Донбасса. Речь идет прежде всего об экономическом потенциале региона, включая добычу ресурсов и промышленность. В то же время эксперт убежден, что украинские города после освобождения все равно будут восстанавливаться хотя бы частично.

Другие новости:

О персоне: Алексей Харьковский Алексей Харьковский — начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска. Во время боевых действий Харьковский стал известен благодаря регулярным публикациям из районов, подвергавшихся российским обстрелам, в частности из Волчанска и других приграничных населенных пунктов Харьковской области. Его посты и видео часто использовались украинскими СМИ в качестве источника оперативной информации о ситуации в области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред