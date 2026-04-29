Восстанавливать разрушенные города РФ не будет: мрачный прогноз о будущем ВОТ

Александр Коваленко прокомментировал судьбу захваченных РФ городов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил о том, что восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет, потому что это требует колоссальных средств и огромных инвестиций, чего у нее сегодня просто нет.

"Поэтому даже если бы у оккупантов было желание что-то восстановить, у РФ физически нет соответствующего бюджета. Москва не может привести в порядок свои собственные города и наладить жизнь хотя бы в европейской части России, а мы тут размышляем о возможности восстановления разрушенного на оккупированных украинских территориях", - отметил он в комментарии Главреду.

Максимум, что Россия будет делать, – это исключительно в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни", уверен эксперт.

Он убежден в том, что это будет делаться не только ради пропаганды, но и с целью отмывания бюджетных средств: "Коррупция будет работать на полную, и оккупационные власти будут на этом зарабатывать, как и до 2022 года в Донецкой и Луганской областях. Даже те незначительные суммы, которые будут выделяться из российского бюджета, будут разворовываться".

Собеседник отметил, что никакого реального восстановления оккупированных городов Россия физически и финансово не сможет обеспечить. Он считает, что у этих городов нет будущего в оккупации, поэтому это будут "города-призраки", пока их не освободят.

Как писал Главред, ранее сообщалось, что российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан ранее заявлял, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.

Как сообщалось, Борис Филатов заявлял, что захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Днепр приближается к линии фронта. Город расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

