Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Восстанавливать разрушенные города РФ не будет: мрачный прогноз о будущем ВОТ

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 23:16
Максимум, что Россия будет делать – это исключительно в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни", уверен Александр Коваленко.
РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко
Александр Коваленко прокомментировал судьбу захваченных РФ городов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявлений Коваленко:

  • Восстанавливать разрушенные украинские города РФ точно не будет
  • Россия может в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил о том, что восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет, потому что это требует колоссальных средств и огромных инвестиций, чего у нее сегодня просто нет.

"Поэтому даже если бы у оккупантов было желание что-то восстановить, у РФ физически нет соответствующего бюджета. Москва не может привести в порядок свои собственные города и наладить жизнь хотя бы в европейской части России, а мы тут размышляем о возможности восстановления разрушенного на оккупированных украинских территориях", - отметил он в комментарии Главреду.

Максимум, что Россия будет делать, – это исключительно в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни", уверен эксперт.

Он убежден в том, что это будет делаться не только ради пропаганды, но и с целью отмывания бюджетных средств: "Коррупция будет работать на полную, и оккупационные власти будут на этом зарабатывать, как и до 2022 года в Донецкой и Луганской областях. Даже те незначительные суммы, которые будут выделяться из российского бюджета, будут разворовываться".

Собеседник отметил, что никакого реального восстановления оккупированных городов Россия физически и финансово не сможет обеспечить. Он считает, что у этих городов нет будущего в оккупации, поэтому это будут "города-призраки", пока их не освободят.

Как писал Главред, ранее сообщалось, что российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан ранее заявлял, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач.

Как сообщалось, Борис Филатов заявлял, что захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Днепр приближается к линии фронта. Город расположен в центре страны прямо на "перекрестке трех фронтов".

Другие новости:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оккупированные территории Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фальшивый жест: почему на самом деле Путин пытается выторговать тишину 9 мая

23:49Война
Зеленский назвал главный приоритет Украины на фронте: какую задачу получило МО

22:09Украина
В Украине продлили действие кешбэка на топливо, но изменили условия — что известно

22:07Экономика
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

Как узнать, что холодильник работает неправильно: простой тест без инструментов

Последние новости

00:00

29 апреля, среда
23:49

23:47

23:16

Восстанавливать разрушенные города РФ не будет: мрачный прогноз о будущем ВОТ

23:07

22:09

22:07

21:47

21:20

21:01

20:51

20:49

20:35

20:00

19:59

19:55

19:13

19:08

19:03

18:57

18:50

18:40

18:34

18:26

18:24

18:17

18:15

17:46

17:28

17:22

17:14

17:11

16:52

16:49

16:36

16:33

16:23

16:00

15:54

15:22

15:15

15:15

15:14

15:14

15:09

15:08

14:55

14:54

14:48

14:37

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять