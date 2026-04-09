В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

Руслана Заклинская
9 апреля 2026, 10:15
Россия намеревается создать "буферные зоны" сразу в нескольких областях Украины.
Россия готовит масштабную экспансию на 2026 год / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 92-я ОШБр им. кошового атамана Ивана Сирка, скриншот карты deepstatemap.live

Кратко:

  • РФ имеет большие территориальные планы, но не хватает ресурсов
  • В 2026 году акцент врага — Донбасс и южные направления
  • В планах создание "буферных зон" и захват юга

Российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса отмечал, что в 2026 году Россия планирует сосредоточить основные усилия на захвате остальной части Донбасса. Параллельно оккупационные войска могут активизировать действия в приграничных районах Днепропетровской и Запорожской областей.

По словам Палисы, военное командование РФ планирует создать демилитаризованные зоны вдоль северной границы (Харьковская, Сумская, Черниговская области). На юге враг хочет создать условия для полной оккупации Запорожской и Херсонской областей, а в долгосрочной перспективе — захвата Николаева и Одессы.

Кроме того, Россия впервые заявила о намерении создать "буферную зону" на юго-западе Винницкой области с территории Приднестровья.

Приднестровье / Инфографика: Главред

Реалистичны ли планы РФ

Анализ показывает, что планы врага систематически терпят крах. Павел Палиса подчеркнул, что по состоянию на апрель 2026 года российская армия не смогла достичь ни одной из ранее определенных оперативных целей. В частности, Москва не выполнила задачу по захвату значительных территорий до конца 2025 года и не восстановила полноценный оперативный маневр на поле боя.

Слова Палисы согласуются с данными Института изучения войны. Аналитики ISW подчеркивают, что риторика Кремля о "буферных зонах" и апелляция к концепции "Новороссии" являются лишь попыткой оправдать территориальные захваты далеко за пределами оккупированных регионов.

"Кремль регулярно заявляет, что России "нужно" создать буферную зону на севере Украины, сигнализируя о более широких территориальных требованиях и создавая условия для дальнейшего требования к Украине уступить часть или всю эту территорию, в частности в областях, где российские войска имеют минимальное или вообще отсутствующее военное присутствие", - отмечается в отчете ISW.

Также аналитики подчеркнули, что претензии на Винницкую область подрывают нарратив Москвы о том, что завершение войны якобы зависит только от уступок Украины на Донбассе. Напротив, такие заявления свидетельствуют о значительно более широких целях Кремля и осложняют перспективы мирного урегулирования.

Планы РФ в отношении Винницкой области - новости по теме

Напомним, Россия меняет планы и сроки войны и впервые рассматривает создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья, заявил Павел Палиса. В то же время он подчеркнул, что сейчас у врага нет сил для реализации таких намерений.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья. По его словам, группировка в регионе насчитывает лишь 1,5–3 тысячи военных и не имеет ресурсов для проведения наступательных операций или противостояния ВСУ.

Как сообщал Главред, российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях. Продвижение зафиксировали аналитики DeepState вблизи Петропавловки и Ступочек.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Винницкая область война России и Украины Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:55Фронт
В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:15Фронт
Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

07:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Последние новости

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненых

10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

Реклама
07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

Реклама
23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

Реклама
19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

