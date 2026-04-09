В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

Россия намеревается создать "буферные зоны" сразу в нескольких областях Украины.

Россия готовит масштабную экспансию на 2026 год

Кратко:

РФ имеет большие территориальные планы, но не хватает ресурсов

В 2026 году акцент врага — Донбасс и южные направления

В планах создание "буферных зон" и захват юга

Российское руководство не ограничивается претензиями на Донецкую область и лелеет амбициозные планы по захвату новых территорий Украины. В то же время у врага нет для этого ресурсов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса отмечал, что в 2026 году Россия планирует сосредоточить основные усилия на захвате остальной части Донбасса. Параллельно оккупационные войска могут активизировать действия в приграничных районах Днепропетровской и Запорожской областей.

По словам Палисы, военное командование РФ планирует создать демилитаризованные зоны вдоль северной границы (Харьковская, Сумская, Черниговская области). На юге враг хочет создать условия для полной оккупации Запорожской и Херсонской областей, а в долгосрочной перспективе — захвата Николаева и Одессы.

Кроме того, Россия впервые заявила о намерении создать "буферную зону" на юго-западе Винницкой области с территории Приднестровья.

Реалистичны ли планы РФ

Анализ показывает, что планы врага систематически терпят крах. Павел Палиса подчеркнул, что по состоянию на апрель 2026 года российская армия не смогла достичь ни одной из ранее определенных оперативных целей. В частности, Москва не выполнила задачу по захвату значительных территорий до конца 2025 года и не восстановила полноценный оперативный маневр на поле боя.

Слова Палисы согласуются с данными Института изучения войны. Аналитики ISW подчеркивают, что риторика Кремля о "буферных зонах" и апелляция к концепции "Новороссии" являются лишь попыткой оправдать территориальные захваты далеко за пределами оккупированных регионов.

"Кремль регулярно заявляет, что России "нужно" создать буферную зону на севере Украины, сигнализируя о более широких территориальных требованиях и создавая условия для дальнейшего требования к Украине уступить часть или всю эту территорию, в частности в областях, где российские войска имеют минимальное или вообще отсутствующее военное присутствие", - отмечается в отчете ISW.

Также аналитики подчеркнули, что претензии на Винницкую область подрывают нарратив Москвы о том, что завершение войны якобы зависит только от уступок Украины на Донбассе. Напротив, такие заявления свидетельствуют о значительно более широких целях Кремля и осложняют перспективы мирного урегулирования.

Напомним, Россия меняет планы и сроки войны и впервые рассматривает создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья, заявил Павел Палиса. В то же время он подчеркнул, что сейчас у врага нет сил для реализации таких намерений.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия вряд ли сможет создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья. По его словам, группировка в регионе насчитывает лишь 1,5–3 тысячи военных и не имеет ресурсов для проведения наступательных операций или противостояния ВСУ.

Как сообщал Главред, российские войска продвинулись в Харьковской и Донецкой областях. Продвижение зафиксировали аналитики DeepState вблизи Петропавловки и Ступочек.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

