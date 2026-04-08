Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковь

Протоиерей ПЦУ рассказал, какие блюда должны быть в пасхальной корзине и почему это важно для праздника.

Почему овощи и фрукты не кладут в корзину во время празднования Пасхи

Пасха – один из важнейших христианских праздников , и его центральным символом является не корзина с едой, а Воскресение Христово. Об этом в интервью Главреду рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко.

По его словам, главная традиция Пасхи – встреча с воскресшим Христом из-за таинства Святого причастия. Пасхальная корзина является лишь видимым символом завершения поста и подготовки к праздничной трапезе.

"Мы не должны приносить в корзину весь холодильник или все яства, – объясняет протоиерей. – В корзине должен быть символический набор непостных блюд". Поэтому овощи и фрукты в корзину не кладут – их верующие употребляли во время Великого поста, и они уже исполнили свою роль в духовной подготовке.

Главные праздничные блюда

Главными блюдами, которые традиционно благословляет Церковь, остаются кулич и яйца – писанки и пасхальные яйца. Кулич готовится из сдобы, с молоком и яйцами, символизирует обрядовый хлеб и традицию. Писанки же несут в себе как христианскую, так и дохристианскую символику, а их расцветка напоминает чудо Воскресения Христова.

Дополнительные продукты в корзине

Кроме того, в корзину можно добавить мясные блюда и другие продукты, указывающие на завершение поста и возвращение к праздничному столу. Основная цель пасхальной корзины – не количество продуктов, а символическое подчеркивание духовного содержания праздника.

О личности: Георгий Коваленко Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блоггер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православь информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года – священник ПЦУ, пишет Википедия.

