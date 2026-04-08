Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковь

Руслан Иваненко
8 апреля 2026, 22:05
Протоиерей ПЦУ рассказал, какие блюда должны быть в пасхальной корзине и почему это важно для праздника.
Почему овощи и фрукты не кладут в корзину во время празднования Пасхи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Что символизирует пасхальную корзину в христианской традиции
  • Почему именно кулич и яйца являются главными блюдами.
  • Как обрядовые блюда объединяют религию и культурную традицию

Пасха – один из важнейших христианских праздников , и его центральным символом является не корзина с едой, а Воскресение Христово. Об этом в интервью Главреду рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко.

По его словам, главная традиция Пасхи – встреча с воскресшим Христом из-за таинства Святого причастия. Пасхальная корзина является лишь видимым символом завершения поста и подготовки к праздничной трапезе.

"Мы не должны приносить в корзину весь холодильник или все яства, – объясняет протоиерей. – В корзине должен быть символический набор непостных блюд". Поэтому овощи и фрукты в корзину не кладут – их верующие употребляли во время Великого поста, и они уже исполнили свою роль в духовной подготовке.

Главные праздничные блюда

Главными блюдами, которые традиционно благословляет Церковь, остаются кулич и яйца – писанки и пасхальные яйца. Кулич готовится из сдобы, с молоком и яйцами, символизирует обрядовый хлеб и традицию. Писанки же несут в себе как христианскую, так и дохристианскую символику, а их расцветка напоминает чудо Воскресения Христова.

Дополнительные продукты в корзине

Кроме того, в корзину можно добавить мясные блюда и другие продукты, указывающие на завершение поста и возвращение к праздничному столу. Основная цель пасхальной корзины – не количество продуктов, а символическое подчеркивание духовного содержания праздника.

Как ранее сообщал Главред , перед Пасхой многие украинцы интересуются, когда не стоит печь куличи , чтобы не нарушить традиции и правильно подготовиться к празднику. Хотя четких церковных запретов немного, существуют устоявшиеся обычаи, соблюдаемые верующими.

Кроме того после Пасхи многие украинцы продолжают здороваться словами "Христос воскрес! Воистину воскрес!" — и это не случайно, ведь у этой традиции есть четкое церковное объяснение. В то же время, не все знают, как долго уместно использовать такое приветствие и есть ли пределы для этой практики.

Также особое значение имеет окрашивание яиц – один из самых теплых пасхальных обрядов, символизирующий возрождение и новую жизнь. Они украшают праздничный стол и помогают сохранять давние традиции, в частности, существуют советы по количеству яиц и выбору цветов.

О личности: Георгий Коваленко

Георгий (по паспорту Юрий) Иванович Коваленко (род. 1 апреля 1968, Конотоп) – украинский православный священнослужитель, блоггер, общественный деятель, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, основатель и шеф-редактор интернет-портала "Православь информационно-просветительского отдела УПЦ МП, бывший пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана), бывший основатель и главный редактор официальных сайтов УПЦ МП. С 7 января 2019 года – священник ПЦУ, пишет Википедия.

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

Реклама

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

Реклама
Реклама
Реклама
