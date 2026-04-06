Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Раскрашивание яиц — один из самых теплых пасхальных ритуалов, сохранившихся в украинских семьях. Это символ возрождения и новой жизни, который украшает праздничный стол и сохраняет древние обычаи.
Главред рассказывает, сколько яиц стоит готовить и какие цвета выбрать.
Когда нужно красить крашенки
Чаще всего за крашение берутся в Чистый четверг или в Великую субботу. Страстная пятница считается днем скорби, поэтому домашние дела в это время откладывают.
Сколько яиц нужно красить на Пасху
В древней традиции существует число 13 — в честь Иисуса Христа и 12 апостолов. Однако современные семьи ориентируются на практические нужды. Обычно готовят 1–2 яйца на каждого за столом, а также несколько дополнительных — для обмена с близкими или друзьями. В среднем это от десяти до двух десятков крашенок, в зависимости от количества гостей.
В какой цвет покрасить яйца на Пасху
Каждый оттенок имеет свое значение:
- Красный — главный цвет праздника, символизирует Воскресение, радость жизни и жертвенную любовь Христа;
- Желтый и золотистый ассоциируются с солнцем и достатком;
- Зеленый — символ весны, надежды и пробуждения природы после зимнего сна;
- Голубой олицетворяет небо, здоровье и душевный покой;
- Коричневый напоминает о земле и возрождении.
Каких цветов лучше избегать
Черный традиционно связан с трауром, поэтому его не используют для крашенок, которые подают к столу. Он может быть уместен только на писанках в качестве фона для других символов. Также нежелательны темно-серые или грязные оттенки , ведь Пасха ассоциируется со светом и чистыми красками, создающими ощущение праздника.
Об источнике: RadioClub
RadioClub.ua — это украинский онлайн-медиаресурс, объединяющий новости, аналитику и материалы о стиле жизни. Портал освещает актуальные события в Украине и мире, а также публикует тематические статьи о психологии, отношениях, культуре, спорте и быте
