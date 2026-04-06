Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Рассказываем, сколько именно яиц стоит покрасить и каких цветов лучше избегать, чтобы праздничная корзинка соответствовала традициям и выглядела гармонично

Сколько яиц красить на Пасху — когда нужно красить крашенки

Вы узнаете:

Сколько яиц нужно красить на Пасху

Когда нужно красить крашенки

Какого цвета должны быть крашенки

Раскрашивание яиц — один из самых теплых пасхальных ритуалов, сохранившихся в украинских семьях. Это символ возрождения и новой жизни, который украшает праздничный стол и сохраняет древние обычаи.

Главред рассказывает, сколько яиц стоит готовить и какие цвета выбрать.

Когда нужно красить крашенки

Чаще всего за крашение берутся в Чистый четверг или в Великую субботу. Страстная пятница считается днем скорби, поэтому домашние дела в это время откладывают.

Сколько яиц нужно красить на Пасху

В древней традиции существует число 13 — в честь Иисуса Христа и 12 апостолов. Однако современные семьи ориентируются на практические нужды. Обычно готовят 1–2 яйца на каждого за столом, а также несколько дополнительных — для обмена с близкими или друзьями. В среднем это от десяти до двух десятков крашенок, в зависимости от количества гостей.

В какой цвет покрасить яйца на Пасху

Каждый оттенок имеет свое значение:

Красный — главный цвет праздника, символизирует Воскресение, радость жизни и жертвенную любовь Христа;

главный цвет праздника, символизирует Воскресение, радость жизни и жертвенную любовь Христа; Желтый и золотистый ассоциируются с солнцем и достатком;

золотистый ассоциируются с солнцем и достатком; Зеленый — символ весны, надежды и пробуждения природы после зимнего сна;

символ весны, надежды и пробуждения природы после зимнего сна; Голубой олицетворяет небо, здоровье и душевный покой;

олицетворяет небо, здоровье и душевный покой; Коричневый напоминает о земле и возрождении.

Каких цветов лучше избегать

Черный традиционно связан с трауром, поэтому его не используют для крашенок, которые подают к столу. Он может быть уместен только на писанках в качестве фона для других символов. Также нежелательны темно-серые или грязные оттенки , ведь Пасха ассоциируется со светом и чистыми красками, создающими ощущение праздника.

