Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

Окрім пилу, на тканину впливає сонце: ультрафіолет постепенно руйнує нитки, роблячи їх крихкими і жовтими.

Как отбелить пожелтевшие занавески / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Почему тюли желтеют

Какие средства помогут отбелить занавески

Как правильно стирать тюль

В тёплый сезон украинцы массово сталкиваются с одной проблемой: даже самый качественный тюль вдруг теряет свою белоснежность. Причина - не только пыль. Повышенная температура поднимает в воздух микрочастицы жира и копоти, которые оседают на волокнах. В результате лёгкие ткани темнеют, а обычная стирка часто не даёт желаемого эффекта. Об этом пишет ТСН.

Почему тюль темнеет: скрытые факторы

Специалисты объясняют, что серый или жёлтый оттенок появляется не только из-за загрязнения.

Солнечный свет постепенно разрушает структуру нитей, делая их ломкими и желтоватыми.

Остатки моющих средств , которые не вымылись во время предыдущих стирок, под действием высокой температуры буквально "запекаются" в волокнах.

Жёсткая вода ускоряет накопление налёта.

Чтобы вернуть ткани первоначальную белизну, нужны методы, которые работают деликатно, но эффективно.

Аспирин: неожиданный способ для отбеливания тюля

Домохозяйки всё чаще используют то, что есть в каждой аптечке. Ацетилсалициловая кислота способна расщеплять органические загрязнения, не повреждая тонкие ткани - в отличие от агрессивных хлорсодержащих средств.

Как применить:

В 10 литрах тёплой воды растворить 5–6 измельчённых таблеток.

Хорошо перемешать.

Замочить занавески на несколько часов или оставить на ночь.

Аспирин также смягчает воду, что помогает легче вымыть грязь.

Сода и соль: бюджетный способ вернуть белизну

Если аспирина под рукой нет, подойдут обычные кухонные ингредиенты.

Сода эффективно растворяет жирный налёт.

эффективно растворяет жирный налёт. Каменная соль вытягивает загрязнения и помогает ткани держать форму.

Раствор для замачивания:

4–5 столовых ложек соли на 5 литров воды.

Использовать соль без йода, чтобы избежать пятен.

После процедуры тщательно прополоскать в прохладной воде.

Соду можно смешивать со стиральным порошком - так активные вещества лучше проникают в волокна.

Как правильно стирать занавески после замачивания

Температура - 30–40 °C, чтобы не "закрепить" грязь.

Режим - деликатный или ручной, с минимальным отжимом.

Тонкие ткани стоит стирать в специальных мешках.

Добавление нескольких ложек уксуса во время финального полоскания поможет удалить остатки моющих средств и уменьшит оседание пыли.

Сушка без утюга

Эксперты советуют не выкручивать тюль. Лучше всего - сразу повесить его на карниз во влажном состоянии. Под собственным весом ткань разгладится естественным образом. Если же остались складки, их легко убрать отпаривателем - без риска повредить синтетику.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

