Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

Вы узнаете:
- Почему тюлижелтеют
- Какие средства помогут отбелить занавески
- Как правильно стирать тюль
В тёплый сезон украинцы массово сталкиваются с одной проблемой: даже самый качественный тюль вдруг теряет свою белоснежность. Причина - не только пыль. Повышенная температура поднимает в воздух микрочастицы жира и копоти, которые оседают на волокнах. В результате лёгкие ткани темнеют, а обычная стирка часто не даёт желаемого эффекта. Об этом пишет ТСН.
Почему тюль темнеет: скрытые факторы
Специалисты объясняют, что серый или жёлтый оттенок появляется не только из-за загрязнения.
- Солнечный свет постепенно разрушает структуру нитей, делая их ломкими и желтоватыми.
- Остатки моющих средств, которые не вымылись во время предыдущих стирок, под действием высокой температуры буквально "запекаются" в волокнах.
- Жёсткая вода ускоряет накопление налёта.
Чтобы вернуть ткани первоначальную белизну, нужны методы, которые работают деликатно, но эффективно.
Аспирин: неожиданный способ для отбеливания тюля
Домохозяйки всё чаще используют то, что есть в каждой аптечке. Ацетилсалициловая кислота способна расщеплять органические загрязнения, не повреждая тонкие ткани - в отличие от агрессивных хлорсодержащих средств.
Как применить:
- В 10 литрах тёплой воды растворить 5–6 измельчённых таблеток.
- Хорошо перемешать.
- Замочить занавески на несколько часов или оставить на ночь.
Аспирин также смягчает воду, что помогает легче вымыть грязь.
Сода и соль: бюджетный способ вернуть белизну
Если аспирина под рукой нет, подойдут обычные кухонные ингредиенты.
- Сода эффективно растворяет жирный налёт.
- Каменная соль вытягивает загрязнения и помогает ткани держать форму.
Раствор для замачивания:
- 4–5 столовых ложек соли на 5 литров воды.
- Использовать соль без йода, чтобы избежать пятен.
- После процедуры тщательно прополоскать в прохладной воде.
Соду можно смешивать со стиральным порошком - так активные вещества лучше проникают в волокна.
Как правильно стирать занавески после замачивания
- Температура - 30–40 °C, чтобы не "закрепить" грязь.
- Режим - деликатный или ручной, с минимальным отжимом.
- Тонкие ткани стоит стирать в специальных мешках.
- Добавление нескольких ложек уксуса во время финального полоскания поможет удалить остатки моющих средств и уменьшит оседание пыли.
Сушка без утюга
Эксперты советуют не выкручивать тюль. Лучше всего - сразу повесить его на карниз во влажном состоянии. Под собственным весом ткань разгладится естественным образом. Если же остались складки, их легко убрать отпаривателем - без риска повредить синтетику.
