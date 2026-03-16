Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

https://glavred.info/lifehack/tyul-snova-zasiyayut-sekretnyy-layfhak-kotoryy-spasaet-dazhe-starye-tkani-10749248.html Ссылка скопирована

Как лучше стирать тюль

Вы узнаете:

Как вернуть белизну тюлю

Чем убрать желтизну с тюля

Домохозяйкам посоветовали новый эффективный способ ухода за тюлем, который позволяет восстановить его первоначальную белизну без дорогих средств. Метод основан на изменении привычной последовательности стирки и использовании доступных компонентов.

видео дня

Начинать процедуру рекомендуют с полоскания. В барабан добавляют одну столовую ложку средства для мытья посуды — оно хорошо работает даже в холодной воде и быстро растворяет жир, пыль и грязь, которые накапливаются на легких тканях, пишет ТСН.

После этого запускают основную стирку в чистой воде. Перед запуском в барабан добавляют ложку отбеливателя, а в отсек для кондиционера — смесь из 70 мл воды и половины чайной ложки синьки. Именно синька играет ключевую роль: она нейтрализует желтизну и возвращает ткани свежий, "магазинный" вид.

Оптимальный режим — около часа при температуре 40 °C. Завершающий этап не менее важен: тюль нужно повесить на окно сразу после стирки. Влажная ткань расправляется под собственным весом, поэтому выглядит аккуратно и не требует глажки.

Специалисты отмечают, что этот способ особенно полезен для старых или выцветших штор, ведь позволяет вернуть им чистоту и легкость без лишних усилий.

Как отбелить тюль

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред