Простой способ, который уже давно используют итальянские хозяйки, помогает легко избавиться от жира, бактерий и неприятных запахов без агрессивной химии.

Зачем итальянцы кладут лимон в духовку — как очистить духовку

О чем идет речь в материале:

Зачем класть лимон в духовку

Как почистить духовку лимоном

В чем заключается итальянский способ очистки духовки

У многих итальянских хозяек есть простой, но очень эффективный секрет ухода за кухней — оставлять лимон в духовке на ночь. Этот старый домашний трюк помогает не только очистить технику от жира, но и избавиться от неприятных запахов и бактерий. О преимуществах такого способа рассказали эксперты проекта для дома Faroform.

Главред выяснил, какой метод очистки духовки самый лучший.

Откуда взялся этот домашний трюк

Метод с лимоном в духовке появился в южных регионах Италии, где цитрусовые являются частью повседневной жизни.

"Практика использования лимона в духовке происходит из южных регионов Италии, где цитрусовые растут в большом количестве и являются неотъемлемой частью повседневной жизни", — пояснили эксперты.

По их словам, хозяйки из таких регионов, как Сицилия, Калабрия и Кампания, давно использовали натуральные ингредиенты для уборки.

"В те времена, когда доступ к промышленным моющим средствам был ограничен, натуральные ингредиенты, такие как лимон, уксус или пищевая сода, составляли основу домашней химии", — отметили в проекте.

Как очистить духовку от жира

Одна из главных причин популярности этого метода — способность лимона растворять жир и пригоревший налет.

"Лимон содержит лимонную кислоту, которая естественным образом разлагает жир и пригоревший налет, скапливающийся на стенках духовки", — говорится в материале.

При нагревании цитрусовый сок начинает активно действовать.

"При нагревании водяной пар, насыщенный молекулами лимонной кислоты, оседает на загрязненных поверхностях, размягчая даже самые стойкие пятна", — отметили в Faroform.

Это позволяет очистить духовку без сильного механического трения.

Лимон также уничтожает бактерии

Помимо очищающего действия, лимон обладает еще одним важным свойством — антибактериальным.

"Помимо очищающих свойств, лимон обладает антибактериальными свойствами, которые уничтожают микроорганизмы, размножающиеся в теплой и влажной среде духовки", — пояснили эксперты.

Также натуральные эфирные масла цитрусовых действуют как природный дезинфектор.

"Натуральные эфирные масла, содержащиеся в кожуре цитрусовых, обладают дезинфицирующим действием", — отметили специалисты.

Как убрать запах из духовки

Еще одна причина, по которой итальянские хозяйки используют лимон в духовке, — борьба с запахами после приготовления пищи.

"Духовка, особенно после приготовления блюд с интенсивным ароматом, может удерживать неприятные запахи. Лимон эффективно их нейтрализует, оставляя свежий цитрусовый аромат", — пояснили эксперты.

Это происходит благодаря природным свойствам цитрусовых.

"Механизм основан на способности молекул лимонена связываться с молекулами, ответственными за неприятные запахи, что приводит к их устранению, а не просто маскировке", — отметили в Faroform.

Как дешево и быстро почистить духовку

Эксперты также подчеркивают, что использование лимона значительно безопаснее, чем применение агрессивной бытовой химии.

"Самым большим преимуществом использования лимона является полная безопасность для жильцов дома, в частности детей и людей, страдающих аллергией", — пояснили они.

Кроме того, этот способ помогает экономить.

"Стоимость покупки лимонов значительно ниже, чем специализированных средств для чистки духовок. Одного лимона хватает для проведения всего процесса чистки", — отметили эксперты.

Как правильно чистить духовку лимоном

Метод очень прост и не требует сложных ингредиентов.

"Самый простой способ заключается в том, чтобы разрезать два лимона пополам и положить их в жаропрочную посуду, наполненную водой", — пояснили эксперты.

Далее нужно:

поставить посуду в духовку;

разогреть ее примерно до 120 °C;

оставить на около часа, после чего выключить;

оставить лимон в духовке на всю ночь.

"Водяной пар, насыщенный лимонной кислотой, оседает на стенках, размягчая загрязнения, которые утром можно легко удалить влажной тряпкой", — подытожили в Faroform.

Об источнике: Faroform Faroform — это онлайн-проект и веб-сайт, посвященный идеям для дома, DIY-проектам ("сделай сам") и обустройству жилого пространства. Платформа предлагает пошаговые инструкции, дизайн-идеи и практические советы по созданию, ремонту и персонализации интерьера. Материалы на сайте охватывают темы домашних проектов, переделки вещей, организации пространства, а также идей для обустройства балконов, террас и небольших садов.

