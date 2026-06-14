Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

Дарья Пшеничник
14 июня 2026, 08:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Американский лидер проведет ряд переговоров с европейскими политиками, с которыми раньше имел противоречия по торговле, тарифам, НАТО и поддержке Украины.
Трамп Зеленский
Трамп и Зеленский могут встретиться во время саммита G7 во Франции
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Главное из новости:

  • Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7
  • В США подчеркивают, что хотят, чтобы война закончилась как можно скорее

видео дня

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский могут провести неформальную беседу во время саммита G7 во Франции, где оба лидера примут участие в рабочей сессии. О возможности такой встречи сообщает Суспільне со ссылкой на американских чиновников.

Мероприятие пройдет 15–17 июня в Эвиан-ле-Бен. Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Какие встречи запланированы

Американский лидер проведет ряд переговоров с европейскими политиками, с которыми ранее у него были разногласия по вопросам торговли, тарифов, НАТО и поддержки Украины.

16 июня он присоединится к рабочей сессии лидеров G7, где будет присутствовать и Зеленский.

Будет ли встреча Трампа и Зеленского

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, отдельных переговоров между двумя президентами пока не запланировано, но они могут пересечься во время мероприятия:

"Возможно, они встретятся друг с другом в кулуарах", — отметил чиновник.

Он также подчеркнул позицию Вашингтона по поводу войны:

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Это то, что является приоритетом президента Трампа, одним из его главных приоритетов".

Позже издание The Guardian сообщило, что двусторонней встречи Трампа и Зеленского на саммите "Большой семерки" не состоится.

Помимо участия в рабочей сессии "Большой семерки", у Трампа запланирован ряд двусторонних встреч: с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии, однако с украинским лидером такой встречи в повестке дня нет.

В то же время один из высокопоставленных чиновников США, который на условиях анонимности проинформировал журналистов о поездке Трампа, заявил, что продвижение РФ "более или менее остановилось".

Откроют ли ближайшие месяцы путь к переговорам — мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду заявил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода войны из-за возможных результатов российского наступления.

По его мнению, ключевым фактором является вероятный провал наступательных действий России, который может существенно повлиять на уровень поддержки Украины со стороны союзников и изменить общие политические ожидания в отношении конфликта.

Эксперт проводит параллели с 2023 годом, когда неудача украинского контрнаступления снизила оптимизм партнеров, и допускает, что аналогичный эффект может возникнуть уже в отношении России в случае ее военных неудач.

Также Преображенский считает, что значительные потери РФ могут вызвать как усиление внешнего давления со стороны партнеров Москвы, в частности Китая, так и внутренние политические процессы, которые повлияют на позицию российского руководства и его готовность к переговорам.

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2026 года приезжал в Киев и пытался выступить в качестве непубличного посредника в переговорах с Кремлем.

Главной целью визита Абрамовича в Киев было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования. Зеленский обозначил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

Ранее Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

Путин прокомментировал письмо украинского президента. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а до момента встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога, и пожаловался, что инициатива со стороны партнеров фактически отсутствует. По его словам, странам Европы при изменении подхода к диалогу с Россией "достаточно просто взять телефон и набрать номер", который им хорошо известен.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:58Мир
Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

08:03Мир
"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

21:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

Последние новости

08:58

Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

08:10

Война на истощение ПВО: как дефицит Patriot становится глобальной проблемой мирамнение

08:03

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врагаВидео

05:23

В какой день лучше крестить ребенка: ответ священника поразил многих

04:29

Устроят скандал из-за пустяка: три самых нетерпеливых знака зодиака

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
03:03

Где выгоднее хранить деньги в 2026 году: экономист назвал лучшие варианты

03:00

Три знака зодиака вот-вот сбросят бремя с плеч: кого ждут интересные перемены

02:37

Слизни будут обходить грядку стороной: как защитить клубнику от нашествия вредителей

01:30

Раскрыт сценарий космической катастрофы: результаты эксперимента ошеломили

Реклама
13 июня, суббота
23:44

РФ резко меняет тактику обстрелов: эксперт раскрыл, к чему готовиться украинцам

23:39

Обычная овсянка получится вкусной, как в ресторане: что нужно добавить

22:53

РФ строит военные базы прямо у границ: Зеленский предупредил об угрозе

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

Реклама
18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

16:12

Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

15:59

Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 летних аксессуаров для стильных образовВидео

15:55

"Путешественника во времени" выдала модная вещь из будущего

15:50

Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

15:41

Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова "хата"Видео

15:21

Не просто лакомство: что случится с котом, если дать ему сардиныВидео

Реклама
15:00

У клубники скручиваются листья: инструкция, как победить земляничного клеща

14:49

Круче форшмака: рецепт шикарной закуски из сельди за 15 минут

14:47

Мужчина сделал нечто неожиданное, спасая свою собаку после аварииВидео

14:40

Что будет с курсом доллара в Украине: появился неожиданный прогноз

14:31

Выезд за границу за 17 тысяч долларов: на Тернопольщине выявили масштабную схемуФото

14:10

Короли хаоса и драмы: топ-5 самых опасных и конфликтных знаков зодиака

14:06

"Соскучилась": Димопулос впервые за год увиделась с сыном от Джеджулы

13:58

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

13:37

Силы обороны провели операцию в Покровске: уничтожена важная сеть противника

13:37

Мало кто задумывается: может ли зарядка телефона в авто "убить" аккумуляторВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять