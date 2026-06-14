Трамп и Зеленский вскоре могут встретиться в кулуарах саммита G7: что известно

Американский лидер проведет ряд переговоров с европейскими политиками, с которыми раньше имел противоречия по торговле, тарифам, НАТО и поддержке Украины.

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Трамп и Зеленский могут встретиться во время саммита G7 во Франции

/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

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Трамп и Зеленский могут встретиться на саммите G7

В США подчеркивают , что хотят, чтобы война закончилась как можно скорее

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Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский могут провести неформальную беседу во время саммита G7 во Франции, где оба лидера примут участие в рабочей сессии. О возможности такой встречи сообщает Суспільне со ссылкой на американских чиновников.

Мероприятие пройдет 15–17 июня в Эвиан-ле-Бен. Трамп прибудет во Францию в понедельник и в тот же вечер проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Какие встречи запланированы

Американский лидер проведет ряд переговоров с европейскими политиками, с которыми ранее у него были разногласия по вопросам торговли, тарифов, НАТО и поддержки Украины.

16 июня он присоединится к рабочей сессии лидеров G7, где будет присутствовать и Зеленский.

Будет ли встреча Трампа и Зеленского

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, отдельных переговоров между двумя президентами пока не запланировано, но они могут пересечься во время мероприятия:

"Возможно, они встретятся друг с другом в кулуарах", — отметил чиновник.

Он также подчеркнул позицию Вашингтона по поводу войны:

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее. Это то, что является приоритетом президента Трампа, одним из его главных приоритетов".

Позже издание The Guardian сообщило, что двусторонней встречи Трампа и Зеленского на саммите "Большой семерки" не состоится.

Помимо участия в рабочей сессии "Большой семерки", у Трампа запланирован ряд двусторонних встреч: с лидерами Франции, Катара, ОАЭ, Египта и Индии, однако с украинским лидером такой встречи в повестке дня нет.

В то же время один из высокопоставленных чиновников США, который на условиях анонимности проинформировал журналистов о поездке Трампа, заявил, что продвижение РФ "более или менее остановилось".

Откроют ли ближайшие месяцы путь к переговорам — мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский в интервью Главреду заявил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для хода войны из-за возможных результатов российского наступления.

По его мнению, ключевым фактором является вероятный провал наступательных действий России, который может существенно повлиять на уровень поддержки Украины со стороны союзников и изменить общие политические ожидания в отношении конфликта.

Эксперт проводит параллели с 2023 годом, когда неудача украинского контрнаступления снизила оптимизм партнеров, и допускает, что аналогичный эффект может возникнуть уже в отношении России в случае ее военных неудач.

Также Преображенский считает, что значительные потери РФ могут вызвать как усиление внешнего давления со стороны партнеров Москвы, в частности Китая, так и внутренние политические процессы, которые повлияют на позицию российского руководства и его готовность к переговорам.

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский бизнесмен Роман Абрамович в мае 2026 года приезжал в Киев и пытался выступить в качестве непубличного посредника в переговорах с Кремлем.

Главной целью визита Абрамовича в Киев было желание понять, на какие шаги готова пойти Украина в вопросе мирного урегулирования. Зеленский обозначил позицию Украины относительно территориальной целостности и заверил, что никаких уступок по Донбассу не будет.

Ранее Зеленский направил российскому диктатору Путину открытое письмо и предложил искать пути завершения войны через прямой формат взаимодействия между Украиной и Россией.

Путин прокомментировал письмо украинского президента. По словам российского диктатора, переход Киева к публичному обсуждению переговорных вопросов якобы является неправильным шагом, а до момента встречи с Зеленским нужно найти конкретные решения по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для диалога, и пожаловался, что инициатива со стороны партнеров фактически отсутствует. По его словам, странам Европы при изменении подхода к диалогу с Россией "достаточно просто взять телефон и набрать номер", который им хорошо известен.

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Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Общественное Новости", "Общественное Культура" и "Общественное Спорт", пишет Википедия.

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