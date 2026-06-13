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Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Мария Николишин
13 июня 2026, 11:39
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Депутат Госдумы заявил, что Москве якобы нужен план завершения войны.
Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну
Депутат РФ раскритиковал Кремль / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Депутат РФ раскритиковал Кремль и ведение войны
  • В частности, он обвинил элиту в обогащении
  • Он также признал эффективность дальнобойных ударов ВСУ

Депутат Государственной думы России от "Коммунистической партии" Вячеслав Мархаев раскритиковал Кремль и стратегию ведения войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Известно, что российский депутат опубликовал пост на своих страницах в соцсетях, в котором резко высказался о войне и пропаганде.

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В частности, он обвинил Кремль в использовании таких событий, как День Победы и Петербургский международный экономический форум, для демонстрации ложного ощущения процветания и "личного обогащения элиты".

По его словам, заявления о якобы благосостоянии происходят на фоне постоянных запретов, ограничений и финансового бремени для рядовых россиян. Кроме того, он неожиданно обвинил политическую элиту РФ в потере связи с потребностями российского народа.

Депутат также признал, что ВСУ расширяют географический охват своих дальнобойных ударов по России, и раскритиковал Кремль за публичное ограничение своих военных целей лишь теми районами, которые Россия захватила.

Мархаев добавил, что Москве якобы нужен четкий публичный план завершения войны в Украине, основанный на национальных интересах России.

"В ISW не заметили никаких признаков того, что аккаунты Мархаева в социальных сетях были взломаны. Российские СМИ и так называемые милблогеры, в частности те, что связаны с Кремлем, на момент написания этой статьи не распространяли заявления Мархаева", — подчеркнули аналитики.

Путину нужна картинка "победы"

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко говорил, что для выхода из войны Путину нужна какая-то картинка "победы".

По его словам, в российском информационном пространстве уже неоднократно пытались навязать тезис о том, что "проиграть украинцам — это не проигрыш", ведь украинцы якобы "такие же россияне".

"Россияне хотят как можно скорейшего завершения войны, но однозначно с ощущением победы, потому что россияне, мол, не могут проигрывать", — подчеркнул он.

Недовольство Путиным в РФ — что известно

Как сообщал Главред, социолог и публицист Игорь Эйдман заявлял, что усиление контроля над интернетом и цифровыми сервисами в России не только не останавливает распространение альтернативной информации, но и усиливает недовольство россиян из-за ухудшения привычного уровня комфорта и ограничения повседневных возможностей.

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что экономические последствия, вполне вероятно, могут привести к довольно массовым протестам в России. Уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что он не хочет заканчивать войну.

Кроме того, не исключено, что через некоторое время в РФ может начаться разговор о том, что можно было бы попробовать заменить Путина кем-то другим.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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