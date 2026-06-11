'Единственный сейчас рычаг давления': эксперт раскрыл, что заставит РФ завершить войну

Аналитик рассказал, что может заставить РФ принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну на линии фронта.

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Аналитик назвал единственный возможный вариант завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

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После войны на Ближнем Востоке спекуляции на нефти исчезнут

Нефть, по прогнозу эксперта, будет держаться выше 100 долл. до конца 2026 года

Экономическое давление является ключевым рычагом для принуждения РФ к переговорам

После завершения войны на Ближнем Востоке международные спекуляции на энергетическом рынке исчезнут. Это станет серьезным ударом для России, ведь нынешняя цена на нефть не соответствует реальным показателям.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в комментарии 24 Каналу отметил, что стоимость барреля нефти не будет ниже 100 долларов как минимум до конца 2026 года. По его мнению, единственный способ заморозить войну — это экономическое давление.

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"Это будет серьезный удар по России. Ведь если бы не конфликт на Ближнем Востоке, у Путина было бы сейчас гораздо больше проблем. Единственный сейчас рычаг давления — это экономика. Поэтому хорошо, что наши ракеты, дроны туда прилетают, есть топливный кризис в Крыму, контроль логистики, разрушенный мост на Чонгаре", — считает эксперт.

По его словам, все это может заставить половину кремлевской верхушки принять решение сесть за стол переговоров и заморозить войну по линии фронта. Это, как подчеркнул Клочок, может стать положительным результатом для Украины.

Условия для начала мирных переговоров

Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, если в ближайшее время между Киевом и Москвой не начнется полноценный мирный диалог, Украине придется ждать следующего благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может появиться только после завершения весенне-летнего наступления российских войск. Эксперт также отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои действия по этому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну может ждать тяжелая зима, а переговорный процесс, скорее всего, перенесется на весну следующего года.

Война в Украине — последние новости

Как писал Главред, в 2026 году Украина может выйти на окно возможностей для справедливых переговоров. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, командир полка "Азов" Максим Жорин. В то же время он не верит в скорое завершение боевых действий в этом году.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Украине возможно прекращение огня. Однако речь не идет о полном завершении войны. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гленн Корн в интервью Новини.LIVE. По его словам, союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что российский лидер Владимир Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок — общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года — руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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