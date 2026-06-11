Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт: эксперт назвал возможные сроки

Эксперт объяснил, когда в России может возникнуть дефицит топлива и как быстро это может повлиять на боевые действия на фронте.

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Как изменение ситуации с топливом в России может повлиять на ход войны / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот youtube.com

Кратко:

В РФ возможен дефицит топлива в июле

Влияние на фронт будет с задержкой

Армия имеет приоритет в обеспечении топливом

Если в России в июле станет заметным топливный кризис, его влияние на боевые действия на фронте проявится с задержкой, а сроки возможного дефицита для армии остаются неопределенными. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, обеспечение российской армии топливом и в дальнейшем имеет приоритетный характер, однако ключевым фактором является способность РФ покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток ее изоляции.

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"Произойдет ли это в июле или в августе — зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что определенные проблемы с поставками топлива уже фиксируются по всей линии фронта, а в российских информационных источниках периодически появляются жалобы на трудности с заправкой тяжелой техники. В то же время, по его оценке, эти проблемы пока не являются критическими для боеспособности войск.

Отдельно эксперт обратил внимание на удары по топливной инфраструктуре РФ, которые, по его словам, уже дают результат, однако не способны быстро разрушить систему снабжения.

"Крупные системы так быстро не разрушаются. Требуется системная работа", — подчеркнул он, добавив, что для существенного эффекта необходимо наращивание средств поражения и усиление противовоздушной обороны.

Также он предположил, что критический дефицит топлива для российских войск может проявиться в разные сроки — от нескольких месяцев до следующего года, в зависимости от интенсивности ударов и эффективности защиты логистики.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

По его мнению, удары по территории РФ уже меняют внутреннюю ситуацию в стране, поскольку все чаще затрагивают отдаленные регионы, включая крупные промышленные центры.

"Когда война начинает расползаться по территории России — это уже совсем другая реальность", — подытожил эксперт.

Дефицит топлива в России и Крыму — последние новости по теме

Как писал Главред, дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы. На фоне перебоев с поставками, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре может начаться полноценный топливный кризис, который уже происходит во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, масштабный топливный кризис в России обостряется, топливо в некоторых регионах распродается по талонам с ограничениями объемов, что создает значительные очереди и дефицит, особенно заметный в Москве и временно оккупированном Крыму, подтверждая тенденцию к коллапсу.

Напомним, что в ночь на 27 мая во время мощного удара по НПЗ в Туапсе Силы обороны Украины повредили стратегический нефтеперерабатывающий завод, производящий топливо для ВС РФ, а также поразили ключевые объекты ВВС России, в частности командные пункты и разведывательные комплексы.

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О личности: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия XXI". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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