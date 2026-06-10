Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом

Юрий Берендий
10 июня 2026, 19:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Проблемы с топливом в Крыму могут вскоре распространиться и на территорию России, несмотря на попытки Москвы компенсировать дефицит, отметил аналитик.
Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом
Эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом — что ждет Россию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Михаил Гончар:

  • Нынешняя ситуация в Крыму — это прообраз будущего кризиса в РФ
  • В июле или августе в России возрастет потребность аграриев в топливе
  • Помощи белорусских НПЗ недостаточно для спасения рынка России

Дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы. На фоне перебоев с поставками, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре может начаться полноценный топливный кризис, который уже происходит во временно оккупированном Крыму. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, – другой вопрос. Но Крым сейчас – это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", – сказал он.

видео дня

По словам Гончара, Россия пытается компенсировать свои проблемы благодаря белорусским нефтеперерабатывающим заводам, которые перерабатывают российскую нефть на давальческих условиях. Он отметил, что таким образом Беларусь фактически помогает Москве, однако убежден, что этого недостаточно, чтобы существенно изменить общую ситуацию.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Дефицит топлива в России и Крыму — последние новости по теме

В ночь на 27 мая во время мощного удара по НПЗ в Туапсе Силы обороны Украины повредили стратегический нефтеперерабатывающий завод, производящий топливо для ВС РФ, а также поразили ключевые объекты ВВС России, в частности командные пункты и разведывательные комплексы.

В начале июня ВСУ продолжили удары по российским НПЗ и складам БПЛА, поражая заводы мощностью в миллионы тонн нефти в год и уничтожая военные цели в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Главред, масштабный топливный кризис в России обостряется, топливо в некоторых регионах распродается по талонам с ограничениями объемов, что создает значительные очереди и дефицит, особенно заметный в Москве и временно оккупированном Крыму, подтверждая тенденцию к коллапсу.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия XXI". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине бензин Михаил Гончар Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине изменят штрафы для автомобилистов — кого коснется в первую очередь

В Украине изменят штрафы для автомобилистов — кого коснется в первую очередь

20:08Украина
ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

18:48Война
Невыносимая жара охватит регионы: в каких областях пройдут дожди

Невыносимая жара охватит регионы: в каких областях пройдут дожди

17:29Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июне

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Новый формат переговоров: кто может стать посредником между Киевом и Москвой

Последние новости

19:39

На Житомирщине людей удерживали в трудовом рабстве: что известно о преступной схеме

19:25

Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом

19:10

Копытько объяснил, почему Севастополь нельзя оставлять России даже в историимнение

18:48

ВСУ загоняют россиян в ловушку на юге — ситуация на фронте может резко измениться

18:40

Почему обязательно нужно убрать в праздник 11 июня: важные приметы

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
18:40

Зачем сыпать соль в унитаз: хитрость, которая решит распространенную проблему

18:05

Стоит копейки, а пользы на миллион: какое комнатное растение мгновенно очищает воздух

18:01

Как украинцы едва не создали новую Украину в Азии — история, о которой умалчивали

18:00

Мужчина нашел "тонну золота" времен Второй мировой войны в лесуВидео

Реклама
17:30

На снимке 1941 года заметили деталь, которую не могут объяснить

17:29

Невыносимая жара охватит регионы: в каких областях пройдут дожди

17:25

РФ применяет новую тактику атак "Шахедами" в Полтавской области: в чем опасность

17:06

Локдаун Крыма: ВСУ уничтожили мост на полуостров, что изменится для УкраиныВидео

17:06

Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

17:02

Раковины снова засияют, как новые: какое недорогое средство поможет вернуть блеск

16:59

Доллар стремительно бьет рекорды: новый курс валют на 11 июня

16:57

Пышная жизнь главы Нацбанка: где прячет миллионы Андрей Пышный

16:31

Фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок

16:01

Желтые листья на помидорах нельзя игнорировать: что происходит с растениями и как их спасти

15:55

Новый кухонный тренд меняет представление об идеальной кухне

Реклама
15:46

Опасные вопросы на улице: почему не стоит сообщать незнакомцам время

15:44

Обстрелы могут прекратиться: в ЦРУ заговорили о завершении войны в Украине

15:25

Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

15:10

Поддерживала войну: умерла популярная советская и российская актриса Чурсина

15:08

Улитки исчезнут с огорода всего за одну ночь: что достаточно разложить на участке

14:55

В Тернополе резко подорожали новые квартиры: какие сейчас цены

14:51

Пять украинских сел могут стать лучшими в мире уже в этом годуВидео

14:24

Украина начнет серийное производство собственных ракет для Patriot - FT

14:07

Гороскоп на завтра, 11 июня: Ракам — беспокойство, Весам — успех

14:04

Красивое украинское слово "плесо": что оно на самом деле означает

14:01

Гороскоп Таро на завтра 11 июня: Овнам - финансовый успех, Рыбам - доверие

13:45

Шикарный пирог без замеса теста: ленивый рецепт блюда из лаваша

13:38

Водителей призывают включать обогреватель в авто даже в жару: спасет двигательВидео

13:36

Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людейВидео

13:10

Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделалВидео

13:10

Депутат Железняк: "Для меня главный показатель в отчете БЭБ — отзывы бизнеса"

13:06

Китайский гороскоп на завтра, 11 июня: Собакам - застенчивость, Лошадям - свидания

12:53

Магнитная буря накрывает второй раз за неделю: когда может начаться шторм G1

12:37

Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

12:32

Мужчина потратил все сбережения на квартиру на несуществующем этаже

Реклама
12:16

Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

12:03

ВСУ применили дальнобойные санкции: Flamingo поразили цели в РФ за 900 км от фронтаВидео

11:51

Силы обороны провели спецоперацию в Мариуполе: над портом поднялись столбы дыма

11:29

РФ готовится к запуску "Орешника": в ближайшее время существует угроза удара

11:16

Сын эксгумировал тело отца спустя 37 лет и узнал то, чего не ожидал никто

11:07

Дело не в поломке: почему после выключения кондиционера комната быстро нагревается

10:49

Супер Эль-Ниньо уже на пороге: Землю накроет экстремальная жара и катаклизмы

10:25

Согласится ли Путин вести переговоры с Европой: Кулеба удивил заявлением

10:05

Командование РФ отдало экстренный приказ из-за успехов ВСУ в Крыму — ISW

09:49

Денежные проблемы наконец уйдут: трем знакам зодиака станет легче после 10 июня

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять