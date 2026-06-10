Россию ждет судьба Крыма: эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом

Проблемы с топливом в Крыму могут вскоре распространиться и на территорию России, несмотря на попытки Москвы компенсировать дефицит, отметил аналитик.

https://glavred.info/war/rossiyu-zhdet-sudba-kryma-ekspert-predupredil-o-sereznom-krizise-uzhe-letom-10771907.html Ссылка скопирована

Эксперт предупредил о серьезном кризисе уже летом — что ждет Россию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Михаил Гончар:

Нынешняя ситуация в Крыму — это прообраз будущего кризиса в РФ

В июле или августе в России возрастет потребность аграриев в топливе

Помощи белорусских НПЗ недостаточно для спасения рынка России

Дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы. На фоне перебоев с поставками, очередей на автозаправках и ограничений на продажу бензина в стране-агрессоре может начаться полноценный топливный кризис, который уже происходит во временно оккупированном Крыму. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, – другой вопрос. Но Крым сейчас – это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", – сказал он. видео дня

По словам Гончара, Россия пытается компенсировать свои проблемы благодаря белорусским нефтеперерабатывающим заводам, которые перерабатывают российскую нефть на давальческих условиях. Он отметил, что таким образом Беларусь фактически помогает Москве, однако убежден, что этого недостаточно, чтобы существенно изменить общую ситуацию.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Дефицит топлива в России и Крыму — последние новости по теме

В ночь на 27 мая во время мощного удара по НПЗ в Туапсе Силы обороны Украины повредили стратегический нефтеперерабатывающий завод, производящий топливо для ВС РФ, а также поразили ключевые объекты ВВС России, в частности командные пункты и разведывательные комплексы.

В начале июня ВСУ продолжили удары по российским НПЗ и складам БПЛА, поражая заводы мощностью в миллионы тонн нефти в год и уничтожая военные цели в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Главред, масштабный топливный кризис в России обостряется, топливо в некоторых регионах распродается по талонам с ограничениями объемов, что создает значительные очереди и дефицит, особенно заметный в Москве и временно оккупированном Крыму, подтверждая тенденцию к коллапсу.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия XXI". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред