Топливный кризис в РФ разгоняется: BBC раскрыли, кто останется с "пустым баком"

Руслан Иваненко
12 октября 2025, 19:03
Топливный кризис охватил половину России из-за рекордных ударов по энергетической инфраструктуре.
Большинство регионов России испытывают дефицит горючего / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вкратце:

  • Бензиновый дефицит охватил более 57 регионов РФ
  • Часть АЗС закрывается, цены на горючее растут
  • Власти РФ запретили экспорт нефтепродуктов до конца года

Перебои с поставками бензина, начавшиеся в августе на Дальнем Востоке России, сейчас зафиксированы как минимум в 57 регионах страны. Часть автозаправок прекращает работу, а стоимость топлива растет. Власти РФ объявили о запрете экспорта нефтепродуктов до конца года.

Как отмечает BBC, ситуация ухудшилась на фоне рекордного количества ударов Украины по российским энергетическим объектам, в частности по нефтеперерабатывающим заводам. Именно эти предприятия обеспечивают производство бензина и других нефтепродуктов, а перебои в их работе усиливают дефицит.

видео дня

Очереди и ограничения горючего

Жители регионов сообщают об очередях на АЗС, ограниченном отпуске топлива и отсутствии некоторых марок бензина. Первые проблемы возникли на Дальнем Востоке - в Забайкалье, Приморье и Сахалинской области.

"Там инфраструктура снабжения опирается только на два крупных нефтеперерабатывающих завода, и именно здесь были введены ограничения и продажа топлива по талонам", - пишет BBC.

Ситуация в Крыму и центральных регионах

Ситуация в Крыму еще сложнее, ведь топливо привозное. "Бензина не хватает для "главных регионов", что говорить об оккупированных территориях. Поэтому в Крыму бензин отпускают по 20 литров на одну машину - это чуть меньше трети топливного бака легковой машины", - отмечают местные источники.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

В Москве и центральных регионах РФ перебои менее ощутимы - бензин присутствует на заправках, хотя и с ограничениями. В то же время в регионах с неразвитой инфраструктурой ситуация критическая: из-за дефицита топлива поставщики не могут доставлять товары и продовольствие в отдаленные населенные пункты.

Экспертные оценки

Филип Ингрэм, эксперт по военной разведке, подчеркнул, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики России. "Точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина", - отметил он.

По словам Ингрэма, дроны дальнего радиуса действия, способные пролетать более 1000 км, превращают "великую нефтегазовую империю России в цепь адских пламен".

Политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подтвердил эффективность атак: "Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России уже приносят видимые результаты. В оккупированном Крыму, Забайкальском округе и Читинской области наблюдаются проблемы с поставками бензина".

Фесенко добавил, что подобные удары, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем, усиливая давление на экономическую инфраструктуру страны-оккупанта.

Удары по России - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в течение последних нескольких месяцев США способствуют ударам Украины по энергетической инфраструктуре РФ, стремясь подорвать экономическую устойчивость режима Путина и заставить его садиться за стол переговоров.

Кроме того, Украина начала наносить ответные удары по энергообъектам на территории России. В частности, уже зафиксировано отключение электроэнергии в Белгородской области.

Напомним, что утром Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы.

Об источнике: BBC

Британская телерадиомобильная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

