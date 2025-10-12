Украина способна похоронить российскую энергетику - раскрыт путь к коллапсу в РФ

Гончар отметил, что сейчас РФ временно закачивает нефть во внутренние хранилища, но при усиленном давлении это не спасет сектор.

Украина способна убить способность России экспортировать нефть и газ

Ключевые тезисы Гончара:

Украина способна убить способность России экспортировать нефть и газ

Достичь этого можно постоянными прицельными ударами

Украина может лишить Россию возможности зарабатывать на экспорте нефти и газа. Этого можно достичь только путем накопленного эффекта. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По словам эксперта, ключевой механизм не в тотальном уничтожении портов или терминалов за одну или две недели, а в системных прицельных ударах по элементам цепи экспорта - терминалам, магистралям, причалам и логистическим узлам.

"Регулярные прицельные удары приведут к тому, что танкеры для загрузки нефтью просто перестанут приходить в Россию, потому что никто не захочет рисковать. А те перевозчики, которые захотят рисковать, будут требовать бешеных страховок, бешеных ставок фрахта. И при этих ставках экспорт потеряет свой бизнес смысл", - пояснил Гончар.

Эксперт отметил, что при остановке вывоза нефти объемы сырья будут накапливаться в нефтехранилищах, которые имеют ограниченный объем. При этом, когда хранилища заполнятся, Россия вынуждена будет глушить скважины, что фактически станет коллапсом.

"Пока что россияне скважины не глушат, а закачивают нефть в хранилища Транснефти, государственного нефтетранспортного монополиста, и нефтяных компаний. Но при должном подходе с нашей стороны это будет путь России к коллапсу", - добавил Гончар.

Куда Украина может бить ракетами Tomahawk - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в комментарии Главреду рассказал, что целями для крылатых ракет Tomahawk могли бы стать склады и арсеналы с боеприпасами РФ. При этом удары по Москве и Кремлю могут сломать общественное мнение в РФ и подорвать представление о неприкосновенности.

"Например, Ямальский крест, где сходятся и расходятся газопроводы, сможет стать стратегической целью для Tomahawk: если его навернуть, начнется кризис в энергетике РФ", - добавил Жданов.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости

Как ранее сообщал Главред, американская газета The New York Times ранее обнародовала материал с информацией, что в секретной части "Плана победы" президент Украины Владимир Зеленский просил у США крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2 500 км.

В РФ возмущены возможной передачей Украине ракет Tomahawk. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Кроме этого, президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Источники издания Axios не уточнили, принято ли окончательное решение. Звонок длился около 30 минут.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

