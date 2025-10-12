Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступить

Кремль не озабочен проблемами обычных россиян, а настоящую тревогу вызывают лишь удары по нефтяной инфраструктуре, указывает эксперт.

https://glavred.info/war/blekauty-v-belgorode-ne-deystvuyut-chto-realno-mozhet-zastavit-kreml-otstupit-10705781.html Ссылка скопирована

Как блэкауты в приграничных с Украиной областях РФ могут повлиять на ход войны / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Харченко:

Удары по энергообъектам регионов РФ, граничащих с Украиной не имеют смысла

Кремлю не интересны проблемы регионов

Украина начала наносить ответные удары по энергообъектам на территории России. В частности, уже зафиксировано отключение электроэнергии в Белгородской области. Однако, смысла в этом особого нет. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, Кремлю безразлично до того, что чувствуют обычные люди в Белгороде, Брянске, Курске или в других регионах. Отключения в Белгороде и Брянске не стали темой общенационального обсуждения в России - никто этим не занимается и не будет.

видео дня

Харченко добавил, что российские власти действительно больше волнуют удары по инфраструктуре нефтяной транспортировки, нефтеперерабатывающим заводам и портам экспорта нефти, потому что именно такие удары наносят им ощутимый ущерб.

"Когда кого-то в России интересовали какие-то рядовые люди? Никогда не интересовали и не будут интересовать. Конечно, кто-то с нашей стороны может предупреждать о том, что наконец у них то же самое, но их вождей это не интересует, и никакого влияния это не будет иметь. Но когда они теряют миллиардные средства на нефти и нефтепереработке - это уже другая ситуация", - резюмировал он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Александра Харченко Главреду о последствиях российских ударов по энергетике и прохождении зимы:

Сколько еще сможет протянуть экономика России - мнение эксперта

Как писал Главред, критический предел для экономики и энергетики России наступит рано или поздно. В январе Украина вывела из строя около 20% мощностей российской нефтепереработки, и чтобы дойти до переломного момента, нужно продолжать удары системно.

Экономисты считают, что "печатный станок" путинского режима продержится меньше года. По словам военного эксперта Олега Жданова, важно не останавливаться - паузы в атаках по энергетике лишь отодвигают наступление этой критической точки.

"Мы каждый раз начинаем, причем очень хорошо начинаем, а потом почему-то внезапно прекращаем. В январе мы положили 20% нефтепереработки РФ, а потом резко остановились вплоть до марта. Потом в марте возобновили, причем очень хорошо процесс пошел, но потом опять остановились вплоть до конца лета. Сейчас очень хорошо идет работа, и в России уже бензин в канистры отпускают, но в последние дни мы опять почему-то сбавляем обороты", - считает Жданов.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних нескольких месяцев США способствуют ударам Украины по энергетической инфраструктуре РФ, стремясь подорвать экономическую устойчивость режима Путина и заставить его садиться за стол переговоров.

Также 11 октября в российском Белгороде прогремели мощные взрывы, после которых город оказался в блэкауте.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина планирует использовать ракеты Tomahawk для ударов по целям на территории России.

Другие новости:

О песроне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред