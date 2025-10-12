Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступить

Юрий Берендий
12 октября 2025, 11:03
1360
Кремль не озабочен проблемами обычных россиян, а настоящую тревогу вызывают лишь удары по нефтяной инфраструктуре, указывает эксперт.
Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступить
Как блэкауты в приграничных с Украиной областях РФ могут повлиять на ход войны / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Харченко:

  • Удары по энергообъектам регионов РФ, граничащих с Украиной не имеют смысла
  • Кремлю не интересны проблемы регионов

Украина начала наносить ответные удары по энергообъектам на территории России. В частности, уже зафиксировано отключение электроэнергии в Белгородской области. Однако, смысла в этом особого нет. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, Кремлю безразлично до того, что чувствуют обычные люди в Белгороде, Брянске, Курске или в других регионах. Отключения в Белгороде и Брянске не стали темой общенационального обсуждения в России - никто этим не занимается и не будет.

видео дня

Харченко добавил, что российские власти действительно больше волнуют удары по инфраструктуре нефтяной транспортировки, нефтеперерабатывающим заводам и портам экспорта нефти, потому что именно такие удары наносят им ощутимый ущерб.

"Когда кого-то в России интересовали какие-то рядовые люди? Никогда не интересовали и не будут интересовать. Конечно, кто-то с нашей стороны может предупреждать о том, что наконец у них то же самое, но их вождей это не интересует, и никакого влияния это не будет иметь. Но когда они теряют миллиардные средства на нефти и нефтепереработке - это уже другая ситуация", - резюмировал он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Александра Харченко Главреду о последствиях российских ударов по энергетике и прохождении зимы:

Сколько еще сможет протянуть экономика России - мнение эксперта

Как писал Главред, критический предел для экономики и энергетики России наступит рано или поздно. В январе Украина вывела из строя около 20% мощностей российской нефтепереработки, и чтобы дойти до переломного момента, нужно продолжать удары системно.

Экономисты считают, что "печатный станок" путинского режима продержится меньше года. По словам военного эксперта Олега Жданова, важно не останавливаться - паузы в атаках по энергетике лишь отодвигают наступление этой критической точки.

"Мы каждый раз начинаем, причем очень хорошо начинаем, а потом почему-то внезапно прекращаем. В январе мы положили 20% нефтепереработки РФ, а потом резко остановились вплоть до марта. Потом в марте возобновили, причем очень хорошо процесс пошел, но потом опять остановились вплоть до конца лета. Сейчас очень хорошо идет работа, и в России уже бензин в канистры отпускают, но в последние дни мы опять почему-то сбавляем обороты", - считает Жданов.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних нескольких месяцев США способствуют ударам Украины по энергетической инфраструктуре РФ, стремясь подорвать экономическую устойчивость режима Путина и заставить его садиться за стол переговоров.

Также 11 октября в российском Белгороде прогремели мощные взрывы, после которых город оказался в блэкауте.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина планирует использовать ракеты Tomahawk для ударов по целям на территории России.

Другие новости:

О песроне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Харченко Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:45Война
Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:56Украина
Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборы

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Последние новости

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

Реклама
10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

Реклама
08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

Реклама
19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять