Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Мощные взрывы прогремели в районе белгородской ТЭЦ "Луч".

В Белгороде пропал свет после прилетов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

В Белгороде прогремели мощные взрывы

После взрывов в городе пропал свет

Удар был по ТЭЦ "Луч"

В российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Сразу после этого город погрузился в блэкаут. Россияне начали жаловаться на проблемы со светом. Видео уже разлетелось в Сети.

Взрывы прогремели после 19:00. На фоне звучали сигналы воздушной тревоги.

Смотрите видео со взрывами в Белгороде:

В Белгороде прогремели взрывы / фото: скриншот

Местные СМИ пишут, что ракета попала по ТЭЦ "Луч". Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что был удар по ТЭЦ в Белгороде.

"В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за Путина. В Белгороде темно. Из-за Путина пропал свет", - написал Коваленко.

Накануне губернатор области предупреждал россиян о том, что для всей территории региона существовала ракетная опасность. После обстрела он начал утверждать, что российская ПВО якобы сбила ракету.

"В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор - пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля", - написал он.

Позже он добавил, что в Белгороде из-за последствий обстрела ввели веерные отключения света.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что блэкаута в Москве можно достичь.

Он отметил, что это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.

"Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь", - подчеркнул эксперт.

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

Военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что страна-агрессор Россия начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. Накануне под мощным ударом была Черниговская область.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что российские оккупанты готовят новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября.

