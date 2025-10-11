Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2025, 22:22
386
Мощные взрывы прогремели в районе белгородской ТЭЦ "Луч".
удар по Белгороду
В Белгороде пропал свет после прилетов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

  • В Белгороде прогремели мощные взрывы
  • После взрывов в городе пропал свет
  • Удар был по ТЭЦ "Луч"

В российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Сразу после этого город погрузился в блэкаут. Россияне начали жаловаться на проблемы со светом. Видео уже разлетелось в Сети.

Взрывы прогремели после 19:00. На фоне звучали сигналы воздушной тревоги.

видео дня

Смотрите видео со взрывами в Белгороде:

удар по Белгороду
В Белгороде прогремели взрывы / фото: скриншот

Местные СМИ пишут, что ракета попала по ТЭЦ "Луч". Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что был удар по ТЭЦ в Белгороде.

"В Белгороде страдает от ударов ТЭЦ, пишут россияне. Все из-за Путина. В Белгороде темно. Из-за Путина пропал свет", - написал Коваленко.

Накануне губернатор области предупреждал россиян о том, что для всей территории региона существовала ракетная опасность. После обстрела он начал утверждать, что российская ПВО якобы сбила ракету.

"В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор - пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубовое в частном доме пробита кровля", - написал он.

Позже он добавил, что в Белгороде из-за последствий обстрела ввели веерные отключения света.

Возможен ли блэкаут в Москве - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что блэкаута в Москве можно достичь.

Он отметил, что это не может быть быстрым эффектом - надо идти путем накопления, как и в отношении нефтепереработки.

"Москва всегда имела и имеет более серьезную защиту - как с точки зрения ПВО, так и с точки зрения резервирования источников поставок электроэнергии. Так или иначе все это просчитывается, и при должном подходе блэкаута в Москве можно достичь", - подчеркнул эксперт.

Удары по энергетике - последние новости

Как сообщал Главред, Россия изменила тактику ударов по Украине - теперь оккупанты целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру и пытаются создать так называемую "мертвую зону" вдоль линии фронта.

Военный эксперт Михаил Жирохов сказал, что страна-агрессор Россия начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. Накануне под мощным ударом была Черниговская область.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что российские оккупанты готовят новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Белгород вторжение России Белгородская область Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

22:22Война
Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храму

20:47Война
Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Последние новости

22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трамп

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

Реклама
19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

Реклама
17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

Реклама
14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять