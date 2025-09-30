РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

Основное:
- Россия готовится бить по энергетике
- Обстрелы по Украине могут усилиться с 10 октября
Российские оккупанты готовят новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Вероятно, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября. Такое мнение высказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, украинцам следует готовиться к возможным отключениям электроэнергии.
"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и также быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому давайте подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Дай, Бог, чтобы их не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре", - подчеркнул мэр.
Он отметил, что количество ударов будет расти, особенно - с 10 октября. Поэтому угроза вражеских атак существует как для Ивано-Франковска, так и для всей Украины.
Смотрите видео, в котором мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных массированных атаках по Украине:
Когда будет новый обстрел Украины - мнение эксперта
Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.
Жданов убежден в том, что повторить такую атаку в короткий промежуток времени будет проблематично.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.
Кроме этого, в Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения в Киевской и Днепропетровской областях.
Вечером 29 сентября, россияне атаковали центр Киева ударными дронами. В КГВА призвали граждан находиться в укрытиях и сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
