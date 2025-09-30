РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

Мэр Ивано-Франковска сообщил, что украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии.

Украинцев предупредили о массовых ударах по энергетике / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Основное:

Россия готовится бить по энергетике

Обстрелы по Украине могут усилиться с 10 октября

Российские оккупанты готовят новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Вероятно, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября. Такое мнение высказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, украинцам следует готовиться к возможным отключениям электроэнергии.

"Призываю быть максимально бдительными, реагировать на тревоги и также быть готовыми к ударам по инфраструктуре. Поэтому давайте подготовимся сейчас вместе к возможным отключениям. Дай, Бог, чтобы их не было, но видим опыт других городов, что враг бьет по инфраструктуре", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что количество ударов будет расти, особенно - с 10 октября. Поэтому угроза вражеских атак существует как для Ивано-Франковска, так и для всей Украины.

Смотрите видео, в котором мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных массированных атаках по Украине:

Когда будет новый обстрел Украины - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.

Жданов убежден в том, что повторить такую атаку в короткий промежуток времени будет проблематично.

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Кроме этого, в Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения в Киевской и Днепропетровской областях.

Вечером 29 сентября, россияне атаковали центр Киева ударными дронами. В КГВА призвали граждан находиться в укрытиях и сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

