Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

Что сказал Романенко:

Энергетика РФ будет страдать от ударов Украины

В Украине продолжается увеличение средств нанесения ударов по РФ

Вслед за дронами на Россию вскоре полетят и ракеты

Украина готовит достойный ответ на удары страны-агрессора России по гражданским и энергетическим объектам накануне зимы. Об этом в эфире Киев24 рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Киев работает прежде всего над увеличением средств для нанесения ударов вглубь России. То есть, улучшаются характеристики ударных беспилотных аппаратов.

Чем Украина будет бить по России

Пока в основе увеличения производства ударные беспилотники - именно они будут атаковать РФ. Ярким примером этого является атака на российский Белгород 28 сентября, когда в городе после налета дронов местами исчезло электроснабжение.

Из этого Романенко делает вывод, что ответ на удары по энергетике Украины РФ будет зеркальным.

Однако он добавил, что не только украинские беспилотники будут бить по энергетической инфраструктуре России. Впоследствии добавится и ракетное вооружение, над которым проводят боевые испытания.

Какие проблемы могут возникнуть у РФ из-за производства оружия в Украине

Главред писал, что по словам военного эксперта Романа Свитана, разработки украинской оборонной промышленности могут создать серьезные проблемы для страны-агрессора России.

В частности, если Украина сделает наибольший акцент именно на баллистическом вооружении, ведь оно способно пробить оборону противника и не является столь хорошей целью для ПВО, как беспилотники.

Производство оружия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что главным приоритетом Украины является создание ракет, которые не уступают по дальности и разрушительной силе российским крылатым и баллистическим ракетам, а также боевым дронам Shahed.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина существенно изменила структуру обеспечения своих войск во время полномасштабной войны и достигла нового уровня в производстве вооружения. Сейчас почти 60% потребностей Вооруженных сил закрывается за счет украинского оружия.

Накануне стало известно, что у Украины появились планы по управляемому экспорту украинского оружия. Благодаря этому страна сможет покрывать дефицит бюджета и увеличивать объемы производства современного оружия, которое страна пока не может полностью финансировать самостоятельно.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

