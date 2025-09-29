"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

В Великобритании уже фиксируют враждебные действия, которые координирует Москва.

Москва направляет свои усилия на гибридную агрессию против Великобритании

Что сообщила экс-глава MI5:

Россия усиливает кибератаки и саботажи против Великобритании

Британия фактически находится в состоянии войны с РФ

Великобритания может уже находиться в состоянии войны со страной-агрессором Россией. Об этом, как пишет The Guardian, заявила бывшая руководительница MI5 Элиза Мэннингем-Буллер.

По ее словам в подкасте с участием спикера палаты лордов Джона Макфола, на это указывают масштабные кибератаки, саботажи и другие враждебные действия, координация которых происходит именно в Москве. Мэннингем-Буллер поддержала тезис эксперта по России Фионы Гилл, которая уже говорила, что РФ воюет с Западом.

"Я думаю, она может быть права, когда говорит, что мы уже в состоянии войны с Россией. Это другой тип войны, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведка - все это очень масштабно", - отметила экс-руководитель MI5.

Как Россия ведет гибридную войну против Британии

Мэннингем-Буллер привела примеры приговоров для 6 болгар, которые участвовали в шпионской группировке. Также еще 5 мужчин осудили за поджог склада с грузом для Украины, совершенный по приказу Москвы.

Также возросла интенсивность российских кибератак против британских компаний и государственных структур.

Как оценивает планы Кремля на расширение войны эксперт

Как писал Главред, историк, военный эксперт и журналист Михаил Жирохов предполагает, что Россия будет продолжать свои гибридные действия против Европы, но война не будет таких же масштабов, как в Украине.

То есть россияне могут организовать в Европе гибридную войну по аналогии с событиями 2014 года на востоке нашей страны, когда были использованы отряды Гиркина-Стрелкова.

Планы Кремля по расширению войны - что известно

Напомним, Главред писал, что Россия планирует распространить войну не только на Украину, но и на другие страны Европы. В частности, военные и спецслужбы видят прямую угрозу для стран Балтии.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс обновляет стратегию противодействия гибридным угрозам в условиях опасности атак со стороны агрессора России. Диверсии или поджоги, к которым могут прибегнуть россияне, грозят "значительными" потерями. Одна из атак может спровоцировать запуск 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

Накануне стало известно, что Россия может совершить нападение на территорию стран-членов НАТО уже в ближайшие годы. Поэтому, по мнению немецких чиновников, Альянсу необходимо готовиться к потенциальной угрозе.

