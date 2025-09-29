Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

Армия РФ все еще надеется на прорыв в Донецкой и Днепропетровской областях.

Командование РФ активно перегруппировывает подразделения на фронте / Колаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

Оккупанты продолжают попытки прорыва в Донецкой области

Перемещения РФ указывают на недостаток личного состава у врага

Оккупационные войска РФ имеют серьезные проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW). Как отмечается, по словам представителя группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, войска РФ на Новопавловском направлении продолжают попытки проникновения и обхода украинских оборонительных позиций небольшими группами и пытаются закрепиться в маленьких населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Когда оккупантам станет труднее продвигаться

Полковник отметил, что открытая местность в вышеуказанных районах неблагоприятна для наступлений, и что российским войскам будет трудно найти укрытие в ветрозащитных полосах, когда начнут падать листья.

Почему россияне перемещают подразделения на фронте

Трегубов отметил, что военное командование РФ передислоцирует подразделения с юга Украины на восток. Важно заметить, что ранее они двигались в приоритетные районы или на третью или четвертую линии обороны на оккупированных территориях Украины. Именно это и может свидетельствовать о том, что Россия страдает от недостатка личного состава.

Как ВСУ разрушают реализацию планов противника

Главред писал, что по словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения противника.

"В сторону Днепропетровщины сейчас сформировалась достаточно большая вражеская группировка войск, которые пересекли границу и сейчас идут напряженные боевые действия за несколько населенных пунктов", - сказал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация на Добропольском направлении фронта в Донецкой области стабилизируется. На этом участке ВСУ готовятся брать оккупантов в окружение.

Накануне сообщалось, что Россия продолжает заявлять о якобы "успехах" на самых горячих участках фронта. В то же время Вооруженные силы Украины опровергли очередной фейк о "продвижении" в районе Ямполя в Донецкой области.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан заявил о том, что пока российская армия связана боями на восточном фронте, на второй фронт у России не хватит сил и средств.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

