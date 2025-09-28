Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

Мария Николишин
28 сентября 2025, 11:53
1334
Украинские защитники стабилизировали ситуацию на некоторых направлениях фронта.
Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел
ВСУ готовят котел для оккупантов / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Ситуация на Добропольском направлении стабилизировалась
  • ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий
  • В котле может оказаться до полутора тысяч оккупантов

Ситуация на Добропольском направлении фронта в Донецкой области стабилизируется. На этом участке ВСУ готовятся брать оккупантов в окружение. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FreeДом.

По его словам, ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

видео дня

"В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на Добропольском направлении подразделения ВСУ уже деоккупировали семь населенных пунктов, освобождено около 180 кв. км территории.

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел
Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

Снегирев также добавил, что украинские защитники стабилизировали ситуацию в районе города Родинское, который находится недалеко от Покровска.

Он подчеркнул, что через Родинское проходит ключевая логистическая трасса.

"Это единственная асфальтированная дорога, по которой Силы обороны Украины проводят ротацию личного состава, подвозят боекомплекты и вывозят раненых", - уточнил он.

Кроме того, ВСУ имеют тактические успехи в направлении села Разино, которое находится рядом с Родинским.

"Это дает возможность снять угрозу установления контроля над этой ключевой логистической частью", - подытожил Снегирев.

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел
Покровск / Инфографика: Главред

Где оккупанты могут наступать

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук считает, что Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить лишь одну стратегическую наземную операцию.

По его мнению, это может быть исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Игорь Романенко сказал, что Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения противника.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на Запорожском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются активизировать наступление вблизи населенного пункта Степногорск. Враг при этом применяет хитрую тактику.

Кроме того, Силы обороны взяли под огневой контроль газораспределительную трубу в Купянске. По ней войска страны-агрессора России пытаются выйти в город.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

13:40Война
Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:53Война
Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

11:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Раскрыт главный секрет герба России - о чем молчат российские историки

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Последние новости

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

Реклама
11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

Реклама
09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по КиевуФото

07:10

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

06:49

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят домаФото

05:39

Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

05:07

Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

04:35

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываютсяВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

Реклама
22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

22:01

Бордо и айвори: Елена Зеленская и Мелания Трамп показались в роскошных костюмах

21:17

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

21:14

Дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии – СМИ

20:11

"Огромное давление": родственники Брюса Уиллиса начали делить наследство актера

19:38

Будут лить сильные дожди и влупит +2: названы регионы, которые накроет похолодание

19:18

Какую уборку нельзя делать дома 28 сентября: важный церковный праздник 28 сентября

19:10

Как война выходит в новые доменымнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять