Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

Украинские защитники стабилизировали ситуацию на некоторых направлениях фронта.

https://glavred.info/front/okkupantov-zhdet-okruzhenie-nazvano-napravlenie-gde-vsu-gotovyat-bolshoy-kotel-10701953.html Ссылка скопирована

ВСУ готовят котел для оккупантов / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Ситуация на Добропольском направлении стабилизировалась

ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий

В котле может оказаться до полутора тысяч оккупантов

Ситуация на Добропольском направлении фронта в Донецкой области стабилизируется. На этом участке ВСУ готовятся брать оккупантов в окружение. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FreeДом.

По его словам, ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

видео дня

"В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на Добропольском направлении подразделения ВСУ уже деоккупировали семь населенных пунктов, освобождено около 180 кв. км территории.

Доброполье / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

Снегирев также добавил, что украинские защитники стабилизировали ситуацию в районе города Родинское, который находится недалеко от Покровска.

Он подчеркнул, что через Родинское проходит ключевая логистическая трасса.

"Это единственная асфальтированная дорога, по которой Силы обороны Украины проводят ротацию личного состава, подвозят боекомплекты и вывозят раненых", - уточнил он.

Кроме того, ВСУ имеют тактические успехи в направлении села Разино, которое находится рядом с Родинским.

"Это дает возможность снять угрозу установления контроля над этой ключевой логистической частью", - подытожил Снегирев.

Покровск / Инфографика: Главред

Где оккупанты могут наступать

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук считает, что Россия при имеющихся ресурсах и без мобилизации способна проводить лишь одну стратегическую наземную операцию.

По его мнению, это может быть исключительно на Донбассе или каком-то другом направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Игорь Романенко сказал, что Новопавловское направление "остается тяжелым", но Силы обороны Украины разрушают реализацию дальнейшего продвижения противника.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что на Запорожском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются активизировать наступление вблизи населенного пункта Степногорск. Враг при этом применяет хитрую тактику.

Кроме того, Силы обороны взяли под огневой контроль газораспределительную трубу в Купянске. По ней войска страны-агрессора России пытаются выйти в город.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред