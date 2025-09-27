РФ нацелилась на еще один областной центр Украины: к какому городу рвется враг

Украинские военные знают о планах оккупантов, поэтому противодействуют любым попыткам прорыва.

https://glavred.info/front/rf-nacelilas-na-eshche-odin-oblastnoy-centr-ukrainy-k-kakomu-gorodu-rvetsya-vrag-10701776.html Ссылка скопирована

Что происходит на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП, скрин с DeepState

Что сообщил военный:

Армия РФ хочет прорваться в Запорожье

Оккупанты активизировали наступление в районе нескольких населенных пунктов

Силы обороны работают на опережение

На Запорожском направлении оккупационные войска страны-агрессора России пытаются активизировать наступление вблизи населенного пункта Степногорск. Враг при этом применяет хитрую тактику.

Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, оккупанты хотят двигаться в направлении Запорожья.

видео дня

Что известно о планах армии РФ

Военный пояснил, что противник имеет целью вытеснение Сил обороны Украины с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, он продолжает попытки захватить населенный пункт Плавни.

Кроме этого россияне пытаются пробиться в сторону населенного пункта Приморское, чтобы с этого плацдарма штурмовые группы РФ могли атаковать позиции украинских военных в направлении Степногорска.

"За минувшие сутки зафиксировано две такие попытки. Также враг применяет тактику инфильтрации. То есть пытается сверхмалыми группами пехоты, до трех человек, проникнуть мимо наших позиций, вглубь обороны, чтобы зайти нам в спину", - добавил Волошин.

Враг хитрит и в том, что пытается взять под контроль логистические пути и пути сообщения наших защитников. Но украинские военные знают о планах РФ, поэтому проводят поисково-ударные действия. Сейчас все попытки противника не имеют успеха.

Враг не впервые пытается прорваться на Запорожском направлении

Главред писал, что недавно спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил о планировании масштабного наступления РФ на Запорожье. Но противник не реализовал свой замысел из-за ударов по логистике и действий украинских подразделений.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Силы обороны взяли под огневой контроль газораспределительную трубу в Купянске. По ней войска страны-агрессора России пытаются выйти в город.

Ранее стало известно, что оккупанты из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, которая воюет на юге Украины, все чаще становятся дезертирами. За это командование их жестоко наказывает.

Накануне стало известно, что российские войска оставили Плещеевку, поэтому, по оценке Института изучения войны, украинские силы, вероятно, вернули контроль над этим населённым пунктом.

Другие новости:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред