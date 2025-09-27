На Херсонщине оккупанты дезертируют, несмотря на наказания - Атеш

Настолько много оккупантов становятся дезертирами, что командование РФ начало принимать меры.

Россиян жестоко наказывают за побег из армии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Что сообщили партизаны:

Уровень дезертирства среди оккупантов растет

Командование РФ пытается отлавливать беглецов

Дезертиров, которых возвращают, жестоко пытают

Оккупанты из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии, которая воюет на юге Украины, все чаще становятся дезертирами. Об этом сообщили источники партизанского движения "Атеш".

Командование штаба не устраивает такая ситуация, поэтому оно создало мобильные группы для задержания тех, кто пытается покинуть позиции.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Где задерживают дезертиров

По всему временно оккупированному полуострову Крым мобильные группы ищут солдат и порой даже отбирают задержанных у военной полиции. После того, как кого-то из дезертиров ловят, их отправляют на жестокие "полевые суды".

"Их заставляют драться до смерти, привязывают к машинам и возят перед строем, или бросают в ямы без воды и пищи. Больше всего случаев отмечено в 328-м десантно-штурмовом полку на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

Дезертирство в армии РФ - явление не редкое

Главред писал, что растут случаи дезертирства и в 247-м десантно-штурмовом полку вооруженных сил России, который размещен на временно оккупированной территории Запорожской области.

Основными причинами являются насильственная мобилизация местных жителей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, Россия перегруппировывает свои силы для подготовки сразу нескольких операций на фронте. Командование РФ проводит перегруппировку на линии фронта на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что ситуация на границах Днепропетровщины динамичная. Оккупанты пытаются продвинуться вперед.

Ранее стало известно, что оккупационные войска страны-агрессора России оказались в "мешке" на Добропольском направлении после успешных превентивных действий Сил обороны.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

