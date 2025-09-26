Укр
Морскую пехоту РФ перебрасывают в горячие точки: в ISW объяснили, что готовит враг

Анна Косик
26 сентября 2025, 11:12
Оккупанты готовятся к новым наступательным операциям, но есть нюанс.
армия РФ, ВСУ
Командование РФ надеется на успешное проведение нескольких операций на линии фронта / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

  • Россия проводит перегруппировку сил на фронте
  • Враг хочет провести сразу несколько наступательных операций
  • Часть резервных подразделений морпехов уже задействовали в боях

Страна-агрессор Россия перегруппировывает свои силы для подготовки сразу нескольких операций на фронте. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что намерения Кремля не соответствуют его возможностям, ведь оккупантам не хватает сил и средств для того, чтобы провести операции одновременно.

Где армия РФ планирует наступать

В ISW отметили, что перегруппировку командование РФ проводит на линии фронта на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Запорожском направлениях.

Враг хочет провести там несколько операций оперативного уровня в рамках более широкого стратегического плана России на этот год. Для этого уже больше месяца военное командование проводит передислокацию части подразделений со второстепенных участков фронта. Речь в частности идет о Сумском и Херсонском направлении.

Недавно РФ перебросила резервные подразделения ВДВ и элитную морскую пехоту на горячие участки фронта. Часть из них же участвовала в боевых действиях на Запорожском и Добропольском направлениях.

Переброску войск РФ фиксируют на временно оккупированных территориях

Главред писал, что по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, Россия снова перебрасывает оружие и солдат на Покровское направление. Очередные перемещения из России были зафиксированы в районе Донецка. Сообщается, что силы и средства РФ везут на Покровское направление.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что российские оккупанты начали активное наступление в направлении Днепропетровщины. Они перебросили значительное количество новых резервов на Добропольское и Покровское направления.

Недавно аналитики ISW сообщили, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

