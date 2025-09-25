Укр
РФ готовит наступление на Херсонщине: в ISW назвали основное направление удара

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 08:43
Враг атакует, но пока что не продвигается.
Херсон, Антоновский мост
Российская армия укрепляет позиции возле Антоновского моста

Кратко:

  • РФ продолжают ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении,
  • Оккупанти накапливают войска на левом берегу
  • Основная цель россиян — направление к Антоновскому автомобильному мосту

Российская оккупационная армия продолжает ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвигается вперед. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Представитель Южных оборонительных сил Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что российские войска накапливаются и перегруппировываются на восточном (левом) берегу Херсонской области между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским автомобильным мостом (все к востоку от Херсона) для наступления в направлении Антоновского автомобильного моста.

По словам Волошина, российские войска укрепляют позиции на восточном берегу Херсонской области.

Ситуация на Херсонском направлении
Ситуация на Херсонском направлении

Как писал Главред, российская армия начала новую попытку установить контроль над Херсоном, нанося усиленные удары по городу и атакуя мост через реку Кошевая, ведущий в район Корабел. Таким образом, оккупанты хотят отрезать его от остальной части города.

Что происходит на других направлениях

По данным ISW, 24 сентября российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но не продвинулись вперед.

На севере Харьковской области войска РФ также не продвигаются. Как и в направлении Великого Бурлука.

24 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

ВСУ недавно продвинулись на Лиманском направлении.

На Сиверском направлении удалось продвинуться российским военным.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Враг сосредотачивается на улучшении логистики на Краматорском направлении (северо-восточнее Константиновки) в Часовом Яре и Ступочках, а также проводит ротацию элементов 70-й морской пехотной бригады (возможно, речь идет о новосформированном подразделении).

В начале августа 2025 года российские войска изменили свою тактику с приоритета разведки и инфильтрации небольшими группами на более активные атаки небольшими штурмовыми группами с мощной поддержкой беспилотников и артиллерии.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области на юго-запад Степногорска. Российские войска наносят удары по ВСУ на северо-восток от Каменского.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться на Покровском направлении. Напряжение растет как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". По его словам, россияне пытаются проникнуть в Покровск небольшими группами, чтобы создать хаос в тылу.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что страна-агрессор Россия планировала масштабное наступление на Запорожье, но ей помешали удары по логистике и действия украинских подразделений. Интенсивность атак на этом направлении сейчас заметно снизилась, хотя риски новых штурмов сохраняются.

Оккупационные войска России расстреляли семью гражданских и взяли в заложники их несовершеннолетнюю дочь для продолжения продвижения на Лиманском направлении. Об этом сообщил Третий армейский корпус. Военное преступление окупантов зафиксировали в районе населенного пункта Шандриголово.

Чего добивается Путин на фронте: мнение эксперта

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что полный захват Донецкой области остается ключевой целью России. Сейчас на востоке Украины продолжаются мощные бои, а российские войска могут оказаться в "котле".

По его словам, захват Донецкой области Путин хочет подать как победу.

"Но ключевое - Донецкая область, потому что для Путина это сценарий выйти красиво. Экономика в России, действительно, трещит. Им бы закончить войну пораньше. И вот, если он захватит Донецкую область, в учебниках истории напишут, мол, Украина "8 лет бомбила Донбасс", народ Донбасса очень страдал, очень просил о помощи, и российский старший брат под руководством великого и мудрого Путина пришел на помощь. И это была СВО - война за освобождение Донбасса", - пояснил военнослужащий.

О персоне: Кирилл Сазонов

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году россияне не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

Кремль начал бояться Герасимова на фоне слухов об отставке - в чем причина

