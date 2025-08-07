Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

Российские военные стремятся повредить мост через реку Кошевая и отрезать район Корабел от остального Херсона.

Над Херсоном нависла новая угроза / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_kherson

РФ хочет разделить Херсон на две части

Оккупанты регулярно атакуют дронами местных жителей

Российские блогеры предупредили об ударах

Российская армия начала новую попытку установить контроль над Херсоном, нанося усиленные удары по городу и атакуя мост через реку Кошевая, ведущий в район Корабел. Таким образом, оккупанты хотят отрезать его от остальной части города. О новых угрозах для Херсона рассказали журналисты CNN.

В воскресенье волна авиаударов повредила ключевой мост между островом Корабел в Херсоне и центром города, что вызвало масштабную эвакуацию примерно 1800 мирных жителей, которые всё ещё там проживают.

В среду опубликованные в интернете видеозаписи показали, что российские удары возобновились в районе моста и на острове, где, как предполагается, также базируются украинские военные.

Российские военные блогеры предупредили жителей Херсона, что главная подъездная дорога к городу с севера теперь будет подвергаться атакам беспилотников дальнего радиуса действия. Пока неясно, насколько серьёзными были эти угрозы, поскольку в среду CNN стало известно, что по дороге двигалось большое количество грузовых и гражданских автомобилей, включая большую группу велосипедистов, которые иногда защищались сеткой, натянутой над асфальтом для защиты от дронов.

CNN отмечает, что мирные жители регулярно подвергаются атакам российских беспилотников, операторы которых хвастаются своими ударами в соцсетях. Жертв от таких атак — десятки.

Россияне разбомбили стратегически важный мост в Херсоне - главное

Как писал Главред, российские оккупанты несколько раз ударили авиабомбами по автомобильному мосту в Херсоне, который ведет к микрорайону Корабел. В результате ударов он был сильно поврежден.

Мост остается функциональным, но атаки могут продолжаться, что чревато полной изоляцией микрорайона от Херсона. Власти призвали местных жителей срочно эвакуироваться.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что поражение моста крайне затрудняет логистику и серьезно усложняет удержание позиций.

"Поражение моста в Херсоне на Остров через Кошевую крайне затрудняет нашу логистику и в перспективе ставит под риск удержание южной части города, граничащей с оккупированной частью области", - отметил Бунятов.

Справка. Микрорайон Корабел расположен на Карантинном острове в юго-западной части Херсона. На острове находится промышленная зона и жилой массив, активно застраиваемый с конца 1960-х. С большой землей район соединяют всего два моста — автомобильный и железнодорожный. Его повреждение или разрушение значительно усложняет логистику, поставку продуктов и медикаментов, а также эвакуацию населения.

