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"Ставит под угрозу удержание Херсона": военный - о последствиях подрыва моста

Ангелина Подвысоцкая
2 августа 2025, 23:24
2036
Российские оккупанты ударили авиабомбами по автомобильному мосту в Херсоне. Власти просят людей эвакуироваться.
удар по мосту в Херсоне
РФ ударила по мосту в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • РФ нанесла авиаудары по Херсону
  • Под ударом оказался автомобильный мост
  • Уничтожение моста ставит под угрозу удержание Херсона

Российские оккупанты ударили авиабомбами по автомобильному мосту в Херсоне. В результате ударов он был сильно поврежден. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Враг атаковал мост, который ведет к микрорайону Корабль. Это значительно усложняет логистику и даже подвоз продовольствия. Власти призывают местных жителей срочно эвакуироваться.

видео дня

"Поэтому призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности по проживанию", - написал Прокудин.

Он также отметил, что в результате атаки был поврежден газопровод, из-за чего микрорайон будет без газоснабжения некоторое время.

Смотрите видео с поврежденным мостом в Херсоне:

удар по мосту в Херсоне
РФ ударила по мосту в Херсоне / фото: скриншот

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что поражение моста крайне затрудняет логистику и серьезно усложняет удержание позиций.

"Поражение моста в Херсоне на Остров через Кошевую крайне затрудняет нашу логистику и в перспективе ставит под риск удержание южной части города, граничащей с оккупированной частью области", - отметил Бунятов.

Ситуация на фронте - что известно

Как рассказывал Главред, в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию. Весной 2022 года 200-я мотострелковая бригада понесла тяжелые потери в Украине, однако позже бригада была восстановлена и задействована в боях за Часов Яр.

Также объяснялось, как Украина может перекрыть кислород РФ. Эксперт Тарас Загородний предупредил, что, если у Кремля не останется денег, придется объявлять мобилизацию.

Кроме этого, в ISW сказали, когда РФ исчерпает запасы танков. Сегодня, по данным аналитиков, на складах РФ хранится 46% ее довоенных запасов танков.

Больше важных новостей о войне и фронте:

О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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