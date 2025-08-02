В Мелитополе прогремел взрыв: ГУР сообщили о ликвидации "кадыровцев", детали

Что сообщили в ГУР:
- В Мелитополе прогремел взрыв
- В результате операции были взорваны пять "кадыровцев"
Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 2 августа, прогремел мощный взрыв. В небо поднялся большой столб огня и дыма. В Главном управлении Разведки МО Украины сообщили, что произошло.
Выяснилось, что ГУР и движение сопротивления провели успешную операцию на окраинах города, в результате которой взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "ахмат" внутри.
В результате детонации все пятеро пассажиров ликвидированы. Но взрыв задел не только один автобус.
"Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ", - добавили в разведке.
Смотрите видео операции в Мелитополе:
Оккупантов в Мелитополе ликвидируют не впервые
Главное управление разведки ранее также проводило операции в Мелитополе вместе с местным движением сопротивления. В частности речь идет об операции на территории одного из предприятий временно оккупированного города, где россияне обустроили логистическую базу.
Операции на временно оккупированных территориях Украины - что известно
Напомним, Главред писал, что ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.
Ранее спецназовцы Главного управления разведки провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".
Накануне на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.
Больше новостей:
- Речь не об Украине: Россия готовится к большой войне, Буданов раскрыл детали
- Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина
- Путин не будет продолжать войну в Украине: дипломат объяснил, что должно произойти
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред