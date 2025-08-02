В Мелитополе прогремел взрыв: ГУР сообщили о ликвидации "кадыровцев", детали

К успешной операции ГУР присоединилось движение сопротивления на временно оккупированных территориях.

https://glavred.info/front/v-melitopole-progremel-vzryv-gur-soobshchili-o-likvidacii-kadyrovcev-detali-10686635.html Ссылка скопирована

"Ахматовцы" поплатились за агрессию против Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщили в ГУР:

В Мелитополе прогремел взрыв

В результате операции были взорваны пять "кадыровцев"

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 2 августа, прогремел мощный взрыв. В небо поднялся большой столб огня и дыма. В Главном управлении Разведки МО Украины сообщили, что произошло.

Выяснилось, что ГУР и движение сопротивления провели успешную операцию на окраинах города, в результате которой взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "ахмат" внутри.

видео дня

В результате детонации все пятеро пассажиров ликвидированы. Но взрыв задел не только один автобус.

"Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем авто, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ", - добавили в разведке.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео операции в Мелитополе:

Оккупантов в Мелитополе ликвидируют не впервые

Главное управление разведки ранее также проводило операции в Мелитополе вместе с местным движением сопротивления. В частности речь идет об операции на территории одного из предприятий временно оккупированного города, где россияне обустроили логистическую базу.

Операции на временно оккупированных территориях Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что ГУР с помощью ударных "Бобров" поразило российские системы ПВО и ряд других объектов на территории временно оккупированного Крыма.

Ранее спецназовцы Главного управления разведки провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса".

Накануне на окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили об уничтожении УАЗ 452.

Больше новостей:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред