Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

Кратко:
- Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе
- Защитники Украины ликвидировали позицию оккупантов на острове и установили там украинский флаг
Спецназовцы Главного управления разведки в ночь на 28 июля провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов.
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины. Также были уничтожены комплекс РЭБ и радиолокационная станция.
"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса", - говорится в сообщении.
Защитники Украины установили над островом украинский флаг.
Операция прошла без потерь с украинской стороны.
Смотрите видео о том, как воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе:
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэл Рамани отметил, что Трамп потерял терпение - новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине.
Также ранее сообщалось, что Украине передадут новое высокоточное оружие - как это повлияет на ситуацию на фронте. Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.
Напомним, у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат ультиматума Трампа Путину. Михаил Подоляк спрогнозировал результаты нового дедлайна Дональда Трампа Владимиру Путину.
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