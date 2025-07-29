Над островом подняли флаг Украины: воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе

Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе, уничтожив там позицию оккупантов, а также РЛС и комплекс РЭБ.

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Воины ГУР ликвидировали окупантов на Тендровской косе/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Кратко:

Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе

Защитники Украины ликвидировали позицию оккупантов на острове и установили там украинский флаг

Спецназовцы Главного управления разведки в ночь на 28 июля провели успешную операцию на Тендровской косе и уничтожили позицию российских оккупантов.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины. Также были уничтожены комплекс РЭБ и радиолокационная станция.

видео дня

"В ночь на 28 июля разведчики высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "зонт" и радиолокационной станцией "роса", - говорится в сообщении.

Защитники Украины установили над островом украинский флаг.

Операция прошла без потерь с украинской стороны.

Спецназовцы ГУР на Тендровской косе/ скрин

Смотрите видео о том, как воины ГУР ликвидировали оккупантов на Тендровской косе:

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэл Рамани отметил, что Трамп потерял терпение - новый ультиматум разрушил стратегию Кремля в Украине.

Также ранее сообщалось, что Украине передадут новое высокоточное оружие - как это повлияет на ситуацию на фронте. Украинские военные получат 33 тыс. комплектов наведения с искусственным интеллектом. Такое оружие передадут в рамках контракта с Пентагоном на сумму 50 млн долл.

Напомним, у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат ультиматума Трампа Путину. Михаил Подоляк спрогнозировал результаты нового дедлайна Дональда Трампа Владимиру Путину.

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