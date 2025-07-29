РФ нафантазировала 'секретные выборы президента Украины' в Альпах - ответ ГУР

Россияне начали активную информационную кампанию по дезинформации 29 июля 2025 года по приказу Кремля.

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ГУР расставило точки над "і" по "секретным выборам президента Украины" / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/Zaluzhnui, УНИАН

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Россия распространила фейк о якобы "тайных выборах президента Украины" в Альпах

Его придумал директор СВР РФ Нарышкин

Цель фейка - усилить напряжение и недоверие внутри Украины

Российская Служба внешней разведки распространила ложную информацию о якобы тайных выборах президента Украины, которые состоялись в Альпах. Цель такого фейка - усилить внутреннее напряжение в Украине и создать атмосферу недоверия среди населения и руководства страны. Об этом сообщило ГУР Украины.

СВР РФ нафантазировала, что в Альпах якобы состоялась секретная встреча представителей США и Великобритании с украинскими чиновниками: руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, начальником ГУР Кириллом Будановым и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

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Россияне придумали, что на этой встрече страны Запада "решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины". В СВР эту выдумку назвали "выборами президента Украины" на альпийском курорте.

Реакция ГУР

Украинская разведка резко опровергла эту информацию и назвала "склепанным на коленке" фейком, который придумал директор СВР России Сергей Нарышкин. Российские пропагандисты высших рангов вместе с многочисленными подконтрольными кремлевскими СМИ массово распространили эту дезинформацию.

"29 июля 2025 года по приказу из Кремля спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против устойчивости Украины в войне", - говорится в сообщении ГУР.

По данным ГУР, подобные вбросы имеют несколько целей:

усилить общественное напряжение и раскол внутри Украины;

вызвать недоверие между военно-политическим руководством страны;

отвлечь общественность от ключевой темы войны, переключив внимание на якобы "выборы";

спровоцировать внутренний раздор и снизить способность Украины эффективно сопротивляться российской агрессии.

Кроме этого, российская разведка распространила очередной фейк о якобы причастности одного из военнослужащих ГУР к наркоторговле. Как отметили в ГУР, эта информация также является абсолютно ложной.

Дезинформация РФ - что известно

Как сообщал Главред, недавно российские пропагандисты распространили фейк о якобы инициативе вице-премьера Ольги Стефанишиной запретить выезд женщин 18-27 лет за границу и поддержку этой идеи Верховной Радой. Как сообщает Центр противодействия дезинформации, эта информация - выдумка, а подобных заявлений или законодательных инициатив не существует.

Также Россия пытается расшатать ситуацию в Украине, используя недовольство из-за закона №12414, чтобы подорвать сопротивление и ослабить поддержку Запада. Враг может устраивать провокации и распространять дезинформацию.

Кроме этого, из-за истощения собственных ресурсов Кремль хочет привлечь инженерные войска Лаоса для "разминирования" Курской области. Речь идет об отправке до 50 саперов и реабилитации раненых российских военных.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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