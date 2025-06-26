Как появился фейк о запрете выезда женщин: ЦПД раскрывает интересные подробности

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию для дискредитации украинского правительства и создания паники в обществе.

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Центр противодействия дезинформации призывает не распространять непроверенную информацию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/CenterCounteringDisinformation

Вкратце:

Российские пропагандисты распространяют фейк о запрете выезда женщин 18-27 лет

ЦПД опровергает заявление Ольги Стефанишиной как выдумку

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о том, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина якобы предложила запретить выезд за границу женщинам в возрасте 18-27 лет, а Верховная Рада поддержала эту инициативу.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, эта информация является дезинформацией.

видео дня

"На самом деле Ольга Стефанишина не делала такого заявления. Распространяемое россиянами видео является фейком - оно сгенерировано искусственным интеллектом с использованием технологии deepfake, что подтвердила сама вице-премьер-министр", - говорится в заявлении ЦПД.

Также в Центре отметили, что в Верховной Раде нет никаких законодательных инициатив по запрету выезда женщин из Украины. Целью таких фейков является дискредитация правительства и создание паники в обществе.

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Как сообщал Главред, украинцы получали сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылали даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Кроме того, в Сети распространяется фейковая информация о якобы выплатах в размере 24 тысяч гривен тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года. Эта информация не соответствует действительности и является фейком, заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Украинцам массово приходят фейковые письма от якобы налоговой. В письмах говорится о том, что "налоговая" якобы проводит "финансовую проверку по факту легализации денежных средств". Злоумышленники, прикрываясь официальной украинской структурой, заставляют украинцев открыть вложения в этих письмах.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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