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Евро "сдал позиции" после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют

Руслана Заклинская
25 июня 2025, 16:40
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Курс евро упал после исторического максимума.
Евро 'сдал позиции' после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют
Евро полетел вниз после рекордного скачка / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 26 июня
  • Какой курс евро установил НБУ на четверг
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара и евро относительно гривни на четверг, 26 июня. Европейская валюта подешевела после максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 26 июня установлен на уровне 41,662 грн за 1 доллар США. Это на 13 копеек ниже, чем днем ранее.

видео дня

Евро также подешевел. Его официальный курс снизился на 18 копеек и составляет 48,3238 грн за 1 евро. Это произошло после того, как накануне курс достиг исторического максимума.

На межбанке также зафиксирована тенденция к снижению. Курс доллара снизился на 10 копеек - до 41,65-41,68 грн за доллар (купля-продажа).

На наличном рынке банки снизили курсы обеих валют. Доллар подешевел на 15 копеек - до 41,85 грн, а евро снизился на 10 копеек, до 48,75 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 25 июня НБУ снизил официальный курс доллара до 41,79 грн (-8 коп.). Зато курс евро вырос до рекордных 48,51 грн (+49 коп.).

Также в июле курс гривны будет оставаться относительно стабильным, заявил экономист Александр Хмелевский. По его словам, ожидается, что на межбанковском валютном рынке курс доллара будет находиться в пределах 41,3-42,5 грн, а курс евро - 47,0-49,0 грн.

Кроме этого, в течение недели доллар, по оценкам банкира Тараса Лесового, будет оставаться стабильным. Курс евро, согласно прогнозу, будет колебаться в диапазоне 45,5-47,5 грн.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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