Стоит ли ждать крутого пике: банкир сказал, что будет с долларом до конца июня

Эксперт спрогнозировал, чего ожидать от курса доллара на следующей неделе.

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Курс валют до 29 июня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар до 29 июня

В какую цену обойдется украинцам 1000 евро

В течение новой рабочей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно спокойной. Доллар будет находиться в пределах предыдущих показателей. Любые курсовые "обострения" лишь гипотетические. Таким прогнозом поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, курс доллара будет находиться в коридоре 41,5 - 41,9 гривны за доллар и 45,5 - 47,5 гривны за евро на межбанке и 41,45 - 41,8 гривны за доллар и 45,5 - 47,5 гривны за евро на наличном рынке.

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До 29 июня за 100 долларов в Украине придется заплатить от 4145 до 4180 гривен. Соответственно, 1000 долларов будут стоить от 41 450 до 41 800 грн.

А 100 евро обойдется украинцам в 4550 - 4750 гривен. А 1000 евро будут стоить в 45 500 - 47 500 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины установил новые курсы валют на понедельник, 23 июня. Американский доллар подорожал, а евро достиг нового максимума.

Недавно вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43-44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5-5%.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой не прогнозировал серьезных потрясений на валютном рынке. По его словам, текущие колебания, разница между курсами покупки/продажи до 22 июня будут очень незначительными, хотя время от времени курсы будут поочередно расти и снижаться.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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