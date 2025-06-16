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Прыгнет ли доллар к новым вершинам: прогноз банкира на ближайшее время

Марина Фурман
16 июня 2025, 10:20
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Эксперт не прогнозирует серьезных потрясений на валютном рынке.
обмен валют, доллар
Курс валют с 16 по 22 июня / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар с 16 по 22 июня
  • Во сколько украинцам обойдется 100 евро

Курс валют в Украине в течение новой рабочей недели останется контролируемым. Валютный рынок не будет штормить, а курс американского доллара не прыгнет к новым вершинам. Таким прогнозом поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, с 16 по 22 июня курс доллара будет находиться в коридоре 41,6 - 41,9 гривны за доллар и 45,5 - 47,5 гривны за евро на межбанке и 41,6 - 41,8 гривны за доллар и 45,5 - 47,5 гривны за евро на наличном рынке.

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Лесовой объяснил, что на валютном рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что фактически создает иммунитет от резких и неожиданных курсовых изменений. Текущие колебания, разница между курсами покупки/продажи будут очень незначительными, хотя время от времени курсы будут поочередно расти и снижаться.

Итак, до 22 июня стоимость 100 долларов в гривнах составит от 4160 до 4180 гривен, тогда как 1000 долларов обойдется примерно в 41 600 - 41 800 гривен.

В то же время 100 евро в гривнах в Украине будут стоить 4550 - 4750 гривен, а за 1000 евро придется заплатить 45500 - 47500 гривен.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 июня. После исторического максимума евро снова опустился ниже отметки в 48 гривен. Курс американской валюты снизился до 41,4466 гривен за доллар, что на 4 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Кроме этого, банковский эксперт Тарас Лисовой прогнозировал стабильность на валютном рынке в середине июня. Курс доллара останется около 42 грн, евро - 47,50 грн.

Напомним, украинцы начали больше скупать безналичную иностранную валюту - прежде всего доллары и евро. За неделю (2-8 июня) количество таких операций выросло в два раза - с 10 млн до 20 млн долларов в день (в эквиваленте).

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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