Стоит ли переводить доллары в евро: банкир о "бешеном" росте курса валют

На поведение курса евро в Украине на следующей неделе повлияет международная динамика пары доллар/евро.

https://glavred.info/economics/stoit-li-perevodit-dollary-v-evro-bankir-o-beshenom-roste-kursa-valyut-10672997.html Ссылка скопирована

Прогнозируемо, курс доллара останется вблизи отметки 42 гривны, а евро – около 47,50 гривны/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В середине июня ситуация на рынке останется стабильной

Спрос на американскую валюту превышает предложение

Банковский эксперт Тарас Лесовой предполагает, что в середине июня ситуация на валютном рынке останется стабильной и продолжит развиваться в соответствии с ранее наблюдаемыми трендами.

В связи с этим, сейчас не наблюдается повышенного спроса ни на доллар, ни на евро. Прогнозируемо, курс доллара останется вблизи отметки 42 гривны, а евро – около 47,50 гривны, рассказал он Каналу 24.

видео дня

По его оценке, на следующей неделе курс доллара будет колебаться в пределах от 41,60 до 41,90 гривны. Он также отметил, что важную роль в формировании курса продолжает играть политика Национального банка Украины и действующий режим управляемой гибкости. Это позволяет сглаживать резкие колебания валютного курса.

Банковский эксперт уточнил, что с начала июня спрос на американскую валюту превышает предложение на 5–7%, что считается вполне нормальным уровнем. Это говорит о том, что валютный рынок остается активным, но не перегретым, и такая динамика не ведет к стремительному росту курса.

Что касается инфляции, то в мае она составила 1,3%, а в годовом выражении достигла 15,9%. Однако, как отмечают эксперты, это, вероятно, пиковый показатель, после которого ожидается постепенное замедление темпов роста цен.

/ Инфографика: Главред

Аналитик отмечает, что на поведение курса евро в Украине на следующей неделе повлияет международная динамика пары доллар/евро. По прогнозам, курс этой валютной пары будет находиться в пределах 1,12–1,15.

Хотя допустимый диапазон колебаний евро в Украине довольно широкий, ключевые изменения, по словам Лесового, будут происходить в пределах 46,50–47,50 гривны за евро.

Банкир также подчеркнул, что в текущих условиях нет смысла спешить с обменом долларов на евро, так как отсутствуют фундаментальные причины для ослабления доллара. Следовательно, резкого роста курса евро по отношению к доллару ожидать не стоит.

Курс валют - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

Больше новостей:

Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред