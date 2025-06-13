Стоит ли переводить доллары в евро: банкир о "бешеном" росте курса валют

Главное:
- В середине июня ситуация на рынке останется стабильной
- Спрос на американскую валюту превышает предложение
Банковский эксперт Тарас Лесовой предполагает, что в середине июня ситуация на валютном рынке останется стабильной и продолжит развиваться в соответствии с ранее наблюдаемыми трендами.
В связи с этим, сейчас не наблюдается повышенного спроса ни на доллар, ни на евро. Прогнозируемо, курс доллара останется вблизи отметки 42 гривны, а евро – около 47,50 гривны, рассказал он Каналу 24.
По его оценке, на следующей неделе курс доллара будет колебаться в пределах от 41,60 до 41,90 гривны. Он также отметил, что важную роль в формировании курса продолжает играть политика Национального банка Украины и действующий режим управляемой гибкости. Это позволяет сглаживать резкие колебания валютного курса.
Банковский эксперт уточнил, что с начала июня спрос на американскую валюту превышает предложение на 5–7%, что считается вполне нормальным уровнем. Это говорит о том, что валютный рынок остается активным, но не перегретым, и такая динамика не ведет к стремительному росту курса.
Что касается инфляции, то в мае она составила 1,3%, а в годовом выражении достигла 15,9%. Однако, как отмечают эксперты, это, вероятно, пиковый показатель, после которого ожидается постепенное замедление темпов роста цен.
Аналитик отмечает, что на поведение курса евро в Украине на следующей неделе повлияет международная динамика пары доллар/евро. По прогнозам, курс этой валютной пары будет находиться в пределах 1,12–1,15.
Хотя допустимый диапазон колебаний евро в Украине довольно широкий, ключевые изменения, по словам Лесового, будут происходить в пределах 46,50–47,50 гривны за евро.
Банкир также подчеркнул, что в текущих условиях нет смысла спешить с обменом долларов на евро, так как отсутствуют фундаментальные причины для ослабления доллара. Следовательно, резкого роста курса евро по отношению к доллару ожидать не стоит.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.
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