Доллар рванул вниз, евро 'упал' после исторического рекорда: курс валют на 16 июня

Евро отошел от исторического максимума.

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Евро опустился ниже 48 гривен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс доллара НБУ установил на 16 июня

Каким будет курс евро 16 июня

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 июня. После исторического максимума евро снова опустился ниже отметки в 48 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

По данным НБУ, курс американской валюты снизился до 41,4466 гривен за доллар, что на 4 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, регулятор второй раз за последние дни уменьшил стоимость доллара.

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Вместе с этим существенно просел курс евро, который опустился ниже психологической отметки в 48 гривен. Официальный курс евро на понедельник, 16 июня, установлен на уровне 47,6926 гривен за евро, что почти на 39 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 6 копеек и достиг 41,46-41,49 гривен за доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня. На наличном рынке ситуация несколько отличалась: курс доллара снизился на 10 копеек и составляет 41,65 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, НБУ снизил курс доллара до 41,4880 грн (-2 коп.) на пятницу, 13 июня, а евро обновил исторический максимум - 48,0825 грн (+62 коп.). На межбанке доллар упал до 41,40-41,43 грн, на наличном рынке - вырос до 41,75 грн.

Также 13 июня на "черном" рынке доллар торговался по 41,35-41,43 грн, евро - по 47,90-48,25 грн

Кроме этого, банковский эксперт Тарас Лисовой прогнозирует стабильность на валютном рынке в середине июня. Курс доллара останется около 42 грн, евро - 47,50 грн. На следующей неделе доллар будет колебаться в пределах 41,60-41,90 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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