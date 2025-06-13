Курс резко подскочил: в Украине рекордное подорожание на валютном рынке

Главное:
- Официальный курс доллара по отношению к гривне снизился
- Евро существенно подорожал — сразу на 63 копейки
На 13 июня наблюдаются изменения в валютных курсах: официальный курс доллара по отношению к гривне снизился на 3 копейки.
В то время как евро существенно подорожал — сразу на 63 копейки, установив новый максимум, свидетельствуют данные портала minfin.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,48 грн, а курс евро — 48,08 грн, что является рекордным значением (для сравнения, на 12 июня курс доллара составлял 41,51 грн, а евро — 47,45 грн).
По состоянию на утро 13 июня, курс доллара на неофициальном ("черном") рынке колебался в пределах 41,35 – 41,43 грн, тогда как курс евро на теневом рынке находился в диапазоне 47,90 – 48,25 грн.
Средние значения в кассах банков были следующими:
- Доллар США продавался по курсу от 41,17 до 41,75 грн (накануне — от 41,20 до 41,75 грн);
- Евро — от 47,50 до 48,25 грн (против 47,42 – 48,20 грн 12 июня).
Курс валют - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
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