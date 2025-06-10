Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

Вы узнаете:
- Какой курс доллара Нацбанк установил на 11 июня
- Каким будет курс евро 11 июня
- Какова ситуация на межбанке и наличном рынке
Национальный банк Украины повысил курс доллара на среду, 11 июня. Американская валюта дорожает второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.
Официальный курс американской валюты к гривне установлен на уровне 41,56 грн за доллар. Гривня обесценилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
В то же время вырос и курс евро. НБУ зафиксировал официальный курс европейской валюты на уровне 47,50 грн за евро, что на 13 копеек больше, чем днем ранее.
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 2 копейки и колеблется в пределах 41,52-41,55 грн за доллар, а евро - 47,48-47,51 грн/евро. На наличном рынке украинцы почувствовали более заметный рост курса доллара - он подорожал на 10 копеек, до отметки 41,70 грн за доллар.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, НБУ повысил курс доллара на вторник, 10 июня, после трех дней снижения. Доллар установлен на уровне 41,4919 грн, что на 9 копеек выше предыдущего дня. Курс евро также вырос до 47,3713 грн (+9,87 копеек). На межбанке доллар поднялся на 15 копеек до 41,54-41,57 грн, а на наличном рынке подешевел на 5 копеек до 41,60 грн.
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой утверждает, что на данный момент ситуация на валютном рынке остается спокойной, а текущие колебания курсов не представляют серьезной угрозы.
В то же время аналитики KIT Group прогнозируют возможный рост курса доллара до 41,80-42,50 грн в течение 2-4 месяцев. Среди основных рисков, которые могут вызвать такую динамику, называют рост импорта, инфляцию, а также потенциальные проблемы с внешним финансированием.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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