Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

Вы узнаете:
- Стоит ли ждать скачков курса валют
- Каким будет курс доллара и евро с 9 по 15 июня
Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно спокойной. Курсы валют, как и раньше, будут изменчивыми, однако такая изменчивость не будет нести угрозы. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
"Во-первых, базовая система рынка - это режим "управляемой гибкости". Это означает мелкие текущие курсовые колебания, минимальную разницу между курсами покупки/продажи, разновекторность изменений (курсы могут расти и снижаться в пределах узкого коридора)", - сказал он.видео дня
По его словам, в рамках этого режима Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, главная цель которых - максимально сблизить спрос с предложением. В частности, экономические процессы, как и стратегический объем получаемой финансовой помощи от стран-партнеров позволяют наполнять бюджет и избегать разрастания дефицита.
"Конечно, достаточно трудно учесть все обстоятельства, которые тактически могут вмешаться в систему валютного рынка, однако, на мой взгляд, сейчас все потенциальные угрозы максимально нивелированы. Нацбанк, как основной игрок рынка, способен оперативно вмешаться, держа ситуацию на рынке на стабильном уровне", - считает банкир.
Он также рассказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 9 по 15 июня:
- коридоры валютных изменений: 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
Лесовой отметил, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 41,6-41,9 грн.
"Вместе с тем курс евро также не претерпит особых изменений: текущие изменения возможны в диапазоне 45,5-47 грн за евро и будут зависеть прежде всего от мировой стоимости этих валют. Сейчас нет оснований для каких-то радикальных изменений", - подытожил он.
Курс валют - что известно
Как сообщал Главред, официальный курс доллара на пятницу, 6 июня, установлен на уровне 41,4717 гривен за 1 доллар, что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий день.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой говорил, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в рамках политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.
В то же время, аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.
Читайте также:
- Инфляция выросла до максимума из-за заморозков: в НБУ сказали, как изменятся цены летом
- Админуслуги в Украине подорожают: сколько придется платить
- Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт
Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред