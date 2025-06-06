Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

Известно, какими будут основные показатели валютного рынка в Украине.

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Прогноз курса доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Стоит ли ждать скачков курса валют

Каким будет курс доллара и евро с 9 по 15 июня

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет достаточно спокойной. Курсы валют, как и раньше, будут изменчивыми, однако такая изменчивость не будет нести угрозы. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Во-первых, базовая система рынка - это режим "управляемой гибкости". Это означает мелкие текущие курсовые колебания, минимальную разницу между курсами покупки/продажи, разновекторность изменений (курсы могут расти и снижаться в пределах узкого коридора)", - сказал он. видео дня

По его словам, в рамках этого режима Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, главная цель которых - максимально сблизить спрос с предложением. В частности, экономические процессы, как и стратегический объем получаемой финансовой помощи от стран-партнеров позволяют наполнять бюджет и избегать разрастания дефицита.

"Конечно, достаточно трудно учесть все обстоятельства, которые тактически могут вмешаться в систему валютного рынка, однако, на мой взгляд, сейчас все потенциальные угрозы максимально нивелированы. Нацбанк, как основной игрок рынка, способен оперативно вмешаться, держа ситуацию на рынке на стабильном уровне", - считает банкир.

Он также рассказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 9 по 15 июня:

коридоры валютных изменений: 41,6-41,9 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Лесовой отметил, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 41,6-41,9 грн.

"Вместе с тем курс евро также не претерпит особых изменений: текущие изменения возможны в диапазоне 45,5-47 грн за евро и будут зависеть прежде всего от мировой стоимости этих валют. Сейчас нет оснований для каких-то радикальных изменений", - подытожил он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - что известно

Как сообщал Главред, официальный курс доллара на пятницу, 6 июня, установлен на уровне 41,4717 гривен за 1 доллар, что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий день.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой говорил, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в рамках политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

В то же время, аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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