Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт

На рынке увеличивается предложение овощей из летних теплиц.

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Цены на огурцы в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине падают цены на тепличные огурцы

На сегодняшний день цены на огурцы находятся в диапазоне 30-55 грн/кг

Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее

На украинском рынке снова произошло снижение цен на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что очередное удешевление в этом сегменте в начале июня является традиционным из-за увеличения на рынке предложения овощей из летних теплиц.

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Так, на сегодняшний день основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

"Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся именно на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что несмотря на очередное снижение цен, огурец на сегодняшний день отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.

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Как сообщал Главред, цены на хлеб в Украине продолжают расти. Все из-за того, что растет стоимость составляющих хлебопроизводства.

Также известно, что из-за весенних заморозков в отдельных регионах Украины урожай яблок в этом году может быть близким к нулю. Поэтому яблоки подорожают из-за низкого урожая. Но то, насколько вырастет цена, будет зависеть от импорта плодов и урожайности за рубежом.

Кроме того, в Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Тенденция снижения цен в данном сегменте связана с сезонным увеличением предложения продукции из местных хозяйств.

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