Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт

Кратко:
- В Украине падают цены на тепличные огурцы
- На сегодняшний день цены на огурцы находятся в диапазоне 30-55 грн/кг
- Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее
На украинском рынке снова произошло снижение цен на тепличные огурцы. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что очередное удешевление в этом сегменте в начале июня является традиционным из-за увеличения на рынке предложения овощей из летних теплиц.
Так, на сегодняшний день основные продажи огурца украинские тепличные комбинаты осуществляют в диапазоне 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), в зависимости от сорта и объема партии, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.
"Положительным моментом для украинских производителей стал тот факт, что обвал цен пришелся именно на последние дни реализации огурца первого севооборота. Сегодня в местных тепличных комбинатах активно идет работа по зачистке теплиц, к реализации второго севооборота производители планируют приступить во второй половине лета", - говорится в сообщении.
Аналитики также добавили, что несмотря на очередное снижение цен, огурец на сегодняшний день отгружают в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2024 года.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, цены на хлеб в Украине продолжают расти. Все из-за того, что растет стоимость составляющих хлебопроизводства.
Также известно, что из-за весенних заморозков в отдельных регионах Украины урожай яблок в этом году может быть близким к нулю. Поэтому яблоки подорожают из-за низкого урожая. Но то, насколько вырастет цена, будет зависеть от импорта плодов и урожайности за рубежом.
Кроме того, в Украине продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая. Тенденция снижения цен в данном сегменте связана с сезонным увеличением предложения продукции из местных хозяйств.
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