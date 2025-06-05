Угроза газовых отключений: украинцев предупредили о худшем сценарии

Важное из заявлений Омельченко:
- В Украине дефицит в размере примерно 4-5 млрд кубометров газа
- Дефицит газа покрывается исключительно за счет импорта
Одной из самых больших угроз для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов станет дефицит природного газа, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Среди основных причин он назвал масштабные обстрелы украинской газовой инфраструктуры со стороны России, которые привели к значительным потерям в газодобыче. "Во-вторых - в прошлом году в подземные газохранилища было закачано недостаточное количество газа", - пишет эксперт в материале на Главреда.
Аналитик отметил, что в результате образовался дефицит в размере примерно 4-5 миллиардов кубометров газа, который необходимо будет импортировать, при этом остается еще незакрытым вопрос финансирования примерно на 1 миллиард евро.
Он также напомнил о том, что дефицит покрывается исключительно за счет импорта. Импортные поставки уже продолжаются через Венгрию, Польшу, Словакию. Также могут быть использованы маршруты через трансбалканский коридор - из Греции, Болгарии, Румынии и Молдовы.
Эксперт по вопросам энергетики также не исключает вероятность возможного ухудшения ситуации в случае новых атак России.
"В первую очередь дефицит коснется теплокоммунэнерго, поскольку именно на предприятия этой сферы приходится значительная часть потребления газа. К тому же, у теплокоммунэнерго есть более 100 миллиардов гривен долгов перед "Нафтогазом". То есть позже могут начать отопительный сезон и раньше его завершить, а температура теплоносителя может быть ниже нормы", - добавил Омельченко.
Ранее эксперт предупредил о возвращении отключений света. ГЭС не смогут компенсировать пиковое потребление во время длительных периодов жары.
Как писал Главред, летом энергоблоки АЭС и ТЭС в Украине, как и каждый год, будут останавливать для плановых ремонтов. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, энергосистема сейчас в лучшем состоянии, чем в прошлом году, и серьезных отключений света не ожидается.
В то же время, по словам нардепа Сергея Нагорняка, в Украине могут вернуться графики отключения света уже летом. Основная причина - дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов на энергоблоках АЭС.
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Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
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