Отключения света могут вернуться: названа главная причина

Ключевые тезисы:
- В Украине могут ввести отключение света летом
- Есть 4 фактора, которые могут на это повлиять
- Летом могут быть в ремонте 3-4 атомных блока
Сейчас в Украине энергетическая система не имеет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако, отключений света, похоже, не избежать. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.
По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.
В частности, первый, основной фактор - это прежде всего вывод атомных блоков в ремонт.
"Одновременно летом могут быть в ремонте 3-4 блока, а это означает, что более 3 ГВт у нас не будет дополнительно в системе. Это серьезная проблема", - подчеркнул он.
Второй фактор, который повлияет на ситуацию - это температурный режим. От него зависит насколько будет нагружена система.
Третьим фактором эксперт назвал тот момент, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре.
В то же время, четвертый фактор будет влиять на состояние энергосистемы - это возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.
Ситуация со светом - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что российские оккупанты в течение прошлого года регулярно атаковали украинские энергетические объекты. По его словам, прошлый год был самым тяжелым для украинской энергосистемы, ведь в 2022-2023 годах враг начинал бить по энергетическим объектам ориентировочно с октября, а в 2024 году удары начались с марта и продолжались весь год.
Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.
Читайте также:
- Мощная вспышка и громкий взрыв: в Полтаве исчез свет после прилетов
- Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии
- Часть Херсона без света: Украина передала США детали удара РФ по энергетике: как это произошло в Украине
Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред