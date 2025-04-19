Отключения света могут вернуться: названа главная причина

Главная причина возможного отключения света - вывод атомных блоков в ремонт.

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Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевые тезисы:

В Украине могут ввести отключение света летом

Есть 4 фактора, которые могут на это повлиять

Летом могут быть в ремонте 3-4 атомных блока

Сейчас в Украине энергетическая система не имеет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако, отключений света, похоже, не избежать. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Киев24.

По его словам, есть 4 фактора от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.

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В частности, первый, основной фактор - это прежде всего вывод атомных блоков в ремонт.

"Одновременно летом могут быть в ремонте 3-4 блока, а это означает, что более 3 ГВт у нас не будет дополнительно в системе. Это серьезная проблема", - подчеркнул он.

Второй фактор, который повлияет на ситуацию - это температурный режим. От него зависит насколько будет нагружена система.

Третьим фактором эксперт назвал тот момент, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре.

В то же время, четвертый фактор будет влиять на состояние энергосистемы - это возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Ситуация со светом - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что российские оккупанты в течение прошлого года регулярно атаковали украинские энергетические объекты. По его словам, прошлый год был самым тяжелым для украинской энергосистемы, ведь в 2022-2023 годах враг начинал бить по энергетическим объектам ориентировочно с октября, а в 2024 году удары начались с марта и продолжались весь год.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

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