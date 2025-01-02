Как можно защитить энергетику от ударов РФ: Галущенко назвал лучший способ

Прошлый год был самым тяжелым для украинской энергосистемы.

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Россияне атакуют украинские энергетические объекты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы:

2024 год был самым тяжелым для украинской энергосистемы

Для защиты энергетических объектов от атак РФ критически важно усилить системы ПВО

Российские оккупанты в течение прошлого года регулярно атаковали украинские энергетические объекты. Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, прошлый год был самым тяжелым для украинской энергосистемы, ведь в 2022-2023 годах враг начинал бить по энергетическим объектам ориентировочно с октября, а в 2024 году удары начались с марта и продолжались весь год.

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"Разрушения были очень большие, гораздо больше чем за предыдущие годы. Изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось. Поэтому это действительно был самый тяжелый год с точки зрения энергосистемы.", - отметил глава Минэнерго.

Кроме того, он добавил, что для защиты энергетической инфраструктуры Украины критически важно усилить системы ПВО.

"На самом деле действительно ПВО - это лучшая защита... Здесь абсолютно понятно, что при таком уровне атака - вот представьте, что одновременно происходит 250-300 средств поражения, дронов и ракет - с такими вызовами не сталкивалась ни одна страна мира. И если мы сможем обеспечить 100% защиту неба, то это даст возможность защитить как энергетическую, так и другую инфраструктуру. Это важно, без этого нам будет сложно... Вопрос - насколько быстро эти решения будут реализованы. Но мы четко показываем ситуацию и показываем последствия. И, мне кажется, что это настолько очевидно, что такие решения должны приниматься быстро", - подчеркнул Герман Галущенко.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в четверг, 2 января, графики отключений света не будут действовать. В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, поэтому выключать свет украинцам не планируют.

Несмотря на то, что украинским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему и уменьшить отключения, в январе могут вернуться длительные графики отключений света. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ситуация будет тяжелой, но не критической.

Эксперт по энергетическим вопросам Станислав Игнатьев заявлял, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии в крупных городах Украины могут длиться по 10-12 часов в сутки.

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Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

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