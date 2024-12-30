В Украине может увеличиться количество часов без света: эксперт объяснил ситуацию

Длительность отключения света будет зависеть от погоды и возможных новых атак РФ.

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Часов без света может стать больше / Коллаж: Главред, фото: pexels

Российские оккупанты время от времени атакуют объекты энергосистемы, из-за чего украинская энергетика находится в сложной ситуации. Сейчас энергетикам удалось стабилизировать работу и минимизировать отключение света. В то же время, уже в январе могут вернуться длительные графики отключения электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает 24 канал.

"Ситуация будет тяжелой, но не думаю, что критической. Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас возобновятся графики отключений. Их продолжительность может быть немалой", — говорит Омельченко.

В то же время стоит понимать, что объемы отключений будут зависеть от погодных условий и возможных новых атак. Все будет зависеть от погодных условий и возможных новых атак.

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Ракетный удар по Украине - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В 5:25 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря. По всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды.

Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов. Более 50 ракет и значительную часть беспилотников удалось сбить.

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Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

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