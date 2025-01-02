Идут бои за остатки частного сектора: что сейчас происходит возле Кураховской ТЭС

Кратко:
- Оккупанты пытаются зайти на Кураховскую ТЭС силами ДРГ
- Сухие Ялы - под контролем ВСУ
Военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал о ситуации в Курахово Донецкой области. По его словам, продолжаются бои за остатки частного сектора возле Кураховской ТЭС.
"На саму ТЭС оккупанты ходят силами ДРГ, пытаются нащупать слабые места. Но слабых мест там не должно быть, потому что это ключевой опорник наших сил в городе", — написал Мирошников в Telegram.
"С чем возникают проблемы – это люди и логистика. Сами понимаете, по полям проводить эвакуацию, доставлять БК и продукты – не очень приятно. Поэтому захват первых зданий ТЭС и начало боев за ключевой опорник Курахового – вопрос времени. Район Дачного с севера, юга и сразу — без изменений! Ребята сдерживают врага", — добавил военный обозреватель.
Мирошников отметил, что Сухие Ялы на северной стороне украинские воины пока контролируют тоже.
Отметим, по данным Генштаба, по состоянию на вечер 1 января враг интенсивно атаковал на Кураховском направлении.
На момент публикации сводки насчитывалось 18 боестолкновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахового.
Ситуация в Курахово - последние новости
По данным Deep State, ВС России заняли практически все Курахово, за исключением небольших участков на западной и южной окраинах города.
Как сообщал Главред, 27 декабря аналитики ISW сообщили, что российским войскам может быть сложно быстро продвинуться дальше на запад от Курахово вдоль трассы N15 Курахово-Покровское. Если Силы обороны Украины решат обороняться на Кураховской ТЭС, тогда россияне не смогут обойти украинские позиции на ТЭС возле Дачного или Улаклов с фланга.
Аналитики также отметили, что российские военные блогеры утверждают, что ВСУ сохраняют присутствие в районе Кураховской ТЭС к западу от населенного пункта вдоль трассы N15.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли позиции под Курахово. Военные сообщили, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки находятся штурмовые группы РФ.
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Кто такой Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент.
Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольскиф государственный университет. Изучал международные отношения.
Сейчас живет в Киеве.
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