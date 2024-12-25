ВСУ потеряли позиции под Курахово: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов

Главные тезисы:
- На Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений
- ВСУ потеряли важные позиции
В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что украинские военные продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. К сожалению, некоторые из позиций там были потеряны.
Военные сообщили, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны.
"Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак", - отмечают в ОСУВ "Хортица".
Заметим, за минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений. По данным Генштаба, активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу Херсона. На Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами. Россияне активизировали штурмы на островах Казацкий и Большой Потемкин.
Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке. Оккупанты захватили Макаровку на Времовском направлении, а также Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово. По состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений ВСУ.
Потери российских оккупантов на Курщине удивляют даже ВСУ. Россия вынуждена направлять ресурсы на бои в Курской области, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории. Уровень подготовки военных КНДР очень низкий.
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