ВСУ потеряли позиции под Курахово: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов

Российские оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

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ВСУ потеряли свои позиции под Курахово / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы:

На Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений

ВСУ потеряли важные позиции

В Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что украинские военные продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. К сожалению, некоторые из позиций там были потеряны.

Военные сообщили, что на Кураховском направлении сохраняется высокая активность противника. Отмечается, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны.

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"Отдельные позиции сил обороны потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак", - отмечают в ОСУВ "Хортица".

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Заметим, за минувшие сутки на Кураховском направлении произошло 36 боевых столкновений. По данным Генштаба, активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Петропавловки, Шевченко и в районе Курахово.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу Херсона. На Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами. Россияне активизировали штурмы на островах Казацкий и Большой Потемкин.

Аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке. Оккупанты захватили Макаровку на Времовском направлении, а также Сухие Ялы и Зеленовку возле Курахово. По состоянию на 23 декабря в селе нет окруженных подразделений ВСУ.

Потери российских оккупантов на Курщине удивляют даже ВСУ. Россия вынуждена направлять ресурсы на бои в Курской области, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории. Уровень подготовки военных КНДР очень низкий.

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