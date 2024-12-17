"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

Главное из заявления военного:
- РФ стягивает резервы на Кураховское направление
- Враг пытается прорывать линию обороны техникой
Российские оккупанты пытаются наступать на Кураховском направлении. Враг подтягивает туда резервы. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он отметил, что оккупанты перебрасывают часть сил с Покровского направления.
"Кураховское направление постепенно сыпется ... Основной акцент делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей", - отметил он.
Бунятов также акцентирует на том, что бои на Кураховском направлении продолжаются круглосуточно, что очень истощает украинских защитников.
"Наша пехота уже устала, бои 24/7, заменять и усиливать почти некем, по снарядам на арту и минометы ситуация тоже не очень", - добавил он.
Ситуация на Кураховском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
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