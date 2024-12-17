"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

Российские оккупанты пытаются прорывать линии обороны техникой.

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РФ стягивает резервы на Кураховское направление / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

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РФ стягивает резервы на Кураховское направление

Враг пытается прорывать линию обороны техникой

Российские оккупанты пытаются наступать на Кураховском направлении. Враг подтягивает туда резервы. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что оккупанты перебрасывают часть сил с Покровского направления.

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"Кураховское направление постепенно сыпется ... Основной акцент делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей", - отметил он.

Бунятов также акцентирует на том, что бои на Кураховском направлении продолжаются круглосуточно, что очень истощает украинских защитников.

"Наша пехота уже устала, бои 24/7, заменять и усиливать почти некем, по снарядам на арту и минометы ситуация тоже не очень", - добавил он.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на Кураховском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

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Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

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